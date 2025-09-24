Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana

O técnico Renato Gaúcho anunciou, na noite desta terça-feira (24/9), que pediu demissão do Fluminense logo após a eliminação para o Lanús, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Antes de vir para cá, acabei de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui. Eu sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos”, afirmou Renato em coletiva.

O treinador explicou que a decisão não foi motivada pelo momento no futebol brasileiro, mas por desgaste pessoal:

“Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como está bem, eu vou sair para descansar minha cabeça.”

🚨 RENATO GAÚCHO PEDIU DEMISSÃO DO FLUMINENSE Agora o Mário Bittencourt que se foda pra pagar R$ 30 milhões no Soteldo que pode virar R$ 45 milhões pic.twitter.com/8iSFXg9uo3 — FluResenha (@resenhaflutt) September 24, 2025

Balanço de Renato Gaúcho no Flu em 2025

Período: abril a setembro (5 meses)

Jogos: 40

Resultados: 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas

Conquistas e campanhas: semifinalista da Copa do Brasil (contra o Vasco), oitavo lugar no Brasileirão e participação no Mundial de Clubes da FIFA, eliminado pelo Chelsea.

A saída marca o fim da terceira passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras. O Fluminense ainda não anunciou quem será o substituto no restante da temporada.

Fonte: Metrópoles

