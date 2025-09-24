Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana

O técnico Renato Gaúcho anunciou, na noite desta terça-feira (24/9), que pediu demissão do Fluminense logo após a eliminação para o Lanús, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.
“Antes de vir para cá, acabei de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui. Eu sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos”, afirmou Renato em coletiva.
O treinador explicou que a decisão não foi motivada pelo momento no futebol brasileiro, mas por desgaste pessoal:
“Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como está bem, eu vou sair para descansar minha cabeça.”
🚨 RENATO GAÚCHO PEDIU DEMISSÃO DO FLUMINENSE
Agora o Mário Bittencourt que se foda pra pagar R$ 30 milhões no Soteldo que pode virar R$ 45 milhões
— FluResenha (@resenhaflutt) September 24, 2025
Balanço de Renato Gaúcho no Flu em 2025
-
Período: abril a setembro (5 meses)
-
Jogos: 40
-
Resultados: 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas
-
Conquistas e campanhas: semifinalista da Copa do Brasil (contra o Vasco), oitavo lugar no Brasileirão e participação no Mundial de Clubes da FIFA, eliminado pelo Chelsea.
A saída marca o fim da terceira passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras. O Fluminense ainda não anunciou quem será o substituto no restante da temporada.
