24/09/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana

Treinador anunciou saída em coletiva; foram cinco meses de trabalho, com 40 jogos à frente do clube

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O técnico Renato Gaúcho anunciou, na noite desta terça-feira (24/9), que pediu demissão do Fluminense logo após a eliminação para o Lanús, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Ruano Carneiro/Getty Images

“Antes de vir para cá, acabei de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui. Eu sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos”, afirmou Renato em coletiva.

O treinador explicou que a decisão não foi motivada pelo momento no futebol brasileiro, mas por desgaste pessoal:

“Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como está bem, eu vou sair para descansar minha cabeça.”

Balanço de Renato Gaúcho no Flu em 2025

  • Período: abril a setembro (5 meses)

  • Jogos: 40

  • Resultados: 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas

  • Conquistas e campanhas: semifinalista da Copa do Brasil (contra o Vasco), oitavo lugar no Brasileirão e participação no Mundial de Clubes da FIFA, eliminado pelo Chelsea.

A saída marca o fim da terceira passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras. O Fluminense ainda não anunciou quem será o substituto no restante da temporada.

Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost