Repórter do New York Times rebate publicação de Eduardo Bolsonaro

Repórter do The New York Times, o jornalista Jack Nicas reagiu a uma publicação de Eduardo Bolsonaro sobre uma matéria do periódico relacionada ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na postagem, Eduardo afirmava que o jornal havia se manifestado sobre “os abusos cometidos” pelo ministro Alexandre de Moraes. Em comentário na mesma publicação, Nicas argumentou que Eduardo Bolsonaro havia suprimido trechos da reportagem.

Eduardo Bolsonaro publicou trecho de matéria do The New York Times

Reprodução / X

Repórter do The New York Times comentou publicação de Eduardo Bolsonaro

Reprodução / X

Eduardo Bolsonaro retirou trecho de matéria sobre julgamento de Jair Bolsonaro

Reprodução / X

Deputado federal Eduardo Bolsonaro

Vinicius Schmidt/Metropoles

“Eu escrevi essa matéria e, infelizmente, o Eduardo omitiu várias partes nesta postagem. Aqui está o que nós escrevemos”, afirmou o repórter do The New York Times, ao compartilhar a íntegra do texto.

Trecho omitido

A parte da matéria citada pelo jornalista Jack Nicas dizia que, às vésperas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, “muitos brasileiros – e muitos americanos assistindo de longe – veem este momento como um triunfo da democracia”.

“O Brasil, que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos, terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram: levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminais de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição”, afirma o texto de Nicas.

Já nas imagens compartilhadas por Eduardo Bolsonaro, a reportagem começa no parágrafo seguinte: “No entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação às voltas com questões desconfortáveis sobre a própria democracia que ela buscava proteger”.

“Nem mesmo o The New York Times, identificado com a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes”, escreveu Eduardo Bolsonaro em postagem em rede social.