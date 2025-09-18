Resposta ao tarifaço: Apex traz empresários de 16 países ao Acre para comprar produtos locais

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) vai promover pela segunda vez, em Rio Branco, o Exporta Mais Amazônia. O evento contará com rodadas de negócios presenciais entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Ao todo, 67 empresas brasileiras, sendo 20 do Acre, vão expor seus produtos para 20 compradores de 16 países: China, Bulgária, Indonésia, Irlanda, Países Baixos, Reino Unido, Rússia, Suíça, Colômbia, África do Sul, Peru, Chile, Japão, Índia, Moçambique e Estados Unidos.

Todas as empresas e compradores estão sendo devidamente cadastrados pela ApexBrasil. O presidente do órgão, Jorge Viana, disse em entrevista ao ContilNet que o evento será uma oportunidade importante para o Acre, para a Amazônia e para o Brasil, funcionando também como resposta ao tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

“O primeiro daqui na Amazônia vai ser em Rio Branco. A gente vai trazer sessenta e sete empresas da Amazônia que trabalham com açaí, farinha, castanha, gado bovino e artesanato. São seis setores, e esses compradores vêm de 16 países. Olha só. Então, os quatro continentes vão estar aqui, com tradutores. É uma rodada de negócios real, onde o comprador senta com o empresário local, encomenda e compra”, afirmou o presidente da Apex.

Segundo Viana, o programa é uma forma de proteger os produtores nacionais.

“É muito bacana isso que a gente faz. Então, vamos realizar 47 eventos desse tipo por conta do tarifaço aplicado contra o Brasil. Os nossos produtores e empresários não podem ser penalizados. Portanto, serão colocados frente a frente com compradores que têm interesse nos produtos e vão fechar negócio”, continuou.

O investimento da Apex no programa deve superar os R$ 240 milhões, de acordo com Viana.

“A Apex está investindo duzentos e quarenta milhões num programa que enfrenta o tarifaço, promovendo esses Exporta Mais no Brasil. Até junho do ano que vem, vamos investir esse valor trazendo os compradores para cá. Porque, se eu levo uma empresa dessa para uma feira, o empresário vai, tenta vender e, às vezes, não consegue. Trazendo o comprador, é diferente. É mais eficiente e mais rápido o negócio”, explicou.

Ele ainda destacou que os visitantes internacionais terão contato direto com a realidade local.

“Nós vamos levar os compradores para conhecer a Amazônia, visitar empresas. No último dia, fazemos a rodada de negócios. Para conquistar, o comprador precisa primeiro ver quem produz os produtos. Aí a gente chega com a oferta de venda e fortalece a nossa classe empresarial”, finalizou.

As empresas participantes contarão ainda com apoio exclusivo de matchmaking gratuito, capacitação e vitrine digital internacional.

Sobre o Exporta Mais Amazônia

Criado em 2023 pela ApexBrasil, o Exporta Mais Amazônia tem como objetivo fomentar as exportações de setores compatíveis com a floresta e de alto valor agregado da Amazônia brasileira.

A primeira edição, realizada em Rio Branco, movimentou mais de R$ 50 milhões em negócios. Já a segunda edição, em Belém (PA), reuniu 15 compradores internacionais de 12 países e 33 empresas da região Norte, resultando em R$ 35,2 milhões em acordos comerciais imediatos e futuros.

O programa é estruturado em rodadas de negócios no Brasil, que envolvem a vinda de compradores internacionais selecionados pelos escritórios da Apex no exterior, para encontros com produtores brasileiros de diversos segmentos. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a cadeia produtiva nacional por meio de visitas técnicas.