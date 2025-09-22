Resumo “A Fazenda 17”: Wallas afirma que vai processar Yoná em dinâmica inédita

No último domingo (21/9), os peões de “A Fazenda 17” participaram de uma dinâmica de apontamento, inédita no reality show da Record. A área externa se transformou em um julgamento com dois peões e testemunhas, apresentando ataques e defesas. Nessa, o cantor Wallas afirmou que vai processar a advogada Yoná. Além disso, teve modelo Carol detonando o atleta Luiz Otávio, a influenciadora Maria também detonando a criadora de conteúdo Soary e a cantora Gabily acusando Soary. Confira os principais acontecimentos da última noite.

Dentro da sede ficavam os outros peões, que escutavam e julgavam os dois que se envolveram na confusão como certo ou errado. Um dos casos repercutidos foi o de Yoná e Wallas, onde ela foi derrotada ao debater o episódio onde mostrou os seios para ele.

O artista ainda afirmou que iria a processar: “Eu sou um homem de respeito e, o que eu puder fazer lá fora para te processar, eu vou fazer. Tudo tem um nível e tudo que você fez é injustificável.”

Carol detona Mesquita após assumir voto em Duda

Luiz Otávio Mesquista revoltou a Carol Lekker após assumir que votará na atriz Duda Wendling, com quem ele trocou cantadas, após ela defender Yoná na dinâmica de apontamento. “Te acho um traíra e falso”, afirmou a artista ao escutar a opinião do peão.

Carol se meteu no assunto e acabou com Luiz pelo posicionamento. “A questão é você querer ficar com a mapoua, depois por causa de uma opinião que ela deu…”, disparou. “Mas eu não fiquei com ela”, respondeu ele.

A infiltrada continuou rebatendo e acusou o atleta de só querer usar a Duda no programa. “Mas queria, se ela tivesse falado que sim, tu tinha ficado com ela! Eu tô sendo sincera, acho que sua atitude não foi de um sujeito homem. Se o cara quer ficar comigo e depois vira e diz que vai votar em mim? Conversa comigo! Então tu não queria, né? Queria usar a menina, não usou porque ela não te quis!”, soltou.

Luiz tentou argumentar, afirmando que mudou a opinião dele sobre Duda. “Chega numa dinâmica que a menina se posiciona de uma maneira só porque outras pessoas concordam, você: ‘ai, vou votar em você’. Como assim? De uma pessoa que queria beijar, abraçar? […] Nossa, coitada das mulheres porque uma hora você quer amar, outra hora você quer furar!”, disse.

Maria acaba com Saory

A influenciadora Maria Caporusso perdeu a paciência com Saory e afirmou que é desconfortável ficar próximo da famosa. Conforme ela, a ex-participante do “De Férias Com o Ex” causa discórdia por onde passa e ainda é “mimada”.

A confusão aconteceu no quarto da sede e teve Carol observando tudo, ela chegou a ser incluída na discussão quando Saory pediu que ela confirmasse que passou o dia inteiro na cozinha de bate-papo.

“Mas você não precisa de testemunha, cara. Para perguntar ‘que que eu fiz hoje o dia inteiro?’”, soltou. “Você tá me acusando de um monte de coisa, você tá perdendo o fio da meada”, rebateu a loira.

“Eu não tô perdendo o fio da meada, é desconfortável ficar perto de você porque você planta discórdia por onde você vai”, disparou Maria. Saory, então, pediu que a peoa se afastasse dela na casa.

Maria seguiu detonando a peoa e disse que ela é mimada. “Eu estou me retirando porque você é uma folgada e chata e mimada, você é uma menina mimada. Se não concordar com você, se não tá todo mundo errado. É chato isso. Essa opinião não é só minha”, disparou.

Gabily acusa Saory

Em conversa na casa da árvore, a cantora Gabily estava com a influenciadora Martina, Maria e o influenciador Will Guimarães quando falou sobre Saory e afirmou que o motivo principal da peoa não gostar dela, é a aproximação com o modelo no programa.

“O problema veio do Will e passou quando eu não votei nela para a Prova do Fazendeiro. Ela já estava meio assim por conta da minha proximidade com o Will, tenho certeza absoluta que o motivo principal foi o Will”, disparou a cantora.

Gabily seguiu acabando com Saory e acusou a ex-participante do “De Férias Com o Ex” de estar manipulando o DJ Matheus. Segundo a famosa, Saory estaria usando o infiltrado dentro do jogo como bem quer.

“Você abre seu olho porque ela pode te usar como ela tá usando o ‘magrelo’, coitado. Tá usando 100% o Matheus, 100%! Ela conseguiu manipular o Matheus de uma forma que é assustador, mas é também porque o Matheus era muito sozinho na casa”, soltou.