Retorno do La Niña: Acre pode registrar chuvas acima da média em outubro e novembro

O Acre poderá enfrentar dias de maior instabilidade climática nos próximos meses. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) prevê o retorno do fenômeno La Niña, que pode impactar diretamente o regime de chuvas na região Norte. Apesar da tendência de resfriamento das águas do Pacífico, as temperaturas globais devem permanecer acima da média.

De acordo com o boletim mais recente do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), as águas do Pacífico Equatorial seguem em padrão de normalidade, mas no Atlântico Norte as anomalias de aquecimento devem alterar o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse cenário favorece maior concentração de chuvas no sudoeste da Amazônia, com destaque para o Acre, que pode registrar precipitações acima da média até novembro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alerta de perigo potencial para parte do estado, válido até a manhã desta sexta-feira (26). O aviso aponta chuvas que podem chegar a 50mm por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. A previsão inclui risco de cortes de energia, queda de árvores, alagamentos localizados e descargas elétricas.

Esses dados são monitorados pela Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). O órgão acompanha diariamente os boletins meteorológicos e atua em parceria com a Defesa Civil para emitir alertas à população.