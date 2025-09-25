Retorno do La Niña: Acre pode registrar chuvas acima da média em outubro e novembro

25/09/2025
O Acre poderá enfrentar dias de maior instabilidade climática nos próximos meses. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) prevê o retorno do fenômeno La Niña, que pode impactar diretamente o regime de chuvas na região Norte. Apesar da tendência de resfriamento das águas do Pacífico, as temperaturas globais devem permanecer acima da média.

La Niña deve intensificar chuvas no Acre nos próximos meses | Foto: ContilNet

De acordo com o boletim mais recente do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), as águas do Pacífico Equatorial seguem em padrão de normalidade, mas no Atlântico Norte as anomalias de aquecimento devem alterar o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse cenário favorece maior concentração de chuvas no sudoeste da Amazônia, com destaque para o Acre, que pode registrar precipitações acima da média até novembro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alerta de perigo potencial para parte do estado, válido até a manhã desta sexta-feira (26). O aviso aponta chuvas que podem chegar a 50mm por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. A previsão inclui risco de cortes de energia, queda de árvores, alagamentos localizados e descargas elétricas.

Esses dados são monitorados pela Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). O órgão acompanha diariamente os boletins meteorológicos e atua em parceria com a Defesa Civil para emitir alertas à população.

