Review Ghost of Yōtei: sequência de Tsushima expande combate, mundo e direção de arte no PS5

A Sucker Punch volta ao Japão feudal com Ghost of Yōtei (PS5), uma sequência independente de Ghost of Tsushima que troca Jin Sakai pela ronin Atsu — uma protagonista “cinza”, movida por vingança contra Lorde Saito e os Seis de Yōtei (Cobra, Oni, Kitsune, Aranha, Dragão e o próprio Saito). O jogo estreia em 2 de outubro, com preços a partir de R$ 399.

O que muda (e melhora)

História independente : ambientada em 1603 (Período Edo) , não exige ter jogado Tsushima. A trama é mais íntima e sombria, centrada no acerto de contas de Atsu.

Mundo aberto mais orgânico : pistas surgem de cores das árvores, fumaça ao longe e vento como guia diegético — menos UI, mais imersão. Atividades extras (tocar shamisen , pintura, tocas de lobo) reforçam a fantasia e rendem upgrades sem inflar o mapa.

Combate lapidado : rápidas trocas entre katanas, lanças, odachi, machadinhas e furtividade shinobi; armas têm vantagens situacionais mais nítidas que as posturas do jogo anterior. Parrys e contra-ataques estão mais responsivos e violentos.

Direção de arte arrebatadora : biomas com paletas marcantes, folhagens vivas , clima e iluminação mais refinados; trilha eleva set-pieces a momentos épicos.

PS5 no limite: fast travel imediato, carregamentos invisíveis, e DualSense bem usado (gatilhos, tátil, e touchpad para pintar, forjar e acender fogueiras).

Onde escorrega

Modelos de personagens e expressões faciais ficam um degrau abaixo do capricho ambiental (em gameplay, especialmente).

Dificuldade pode soar benevolente para veteranos de Tsushima; um modo mais punitivo faria jus à ferocidade do combate.

Preço de lançamento (R$ 399) pesa: é um “imperdível” — mas fica excelente em promoção.

Veredito

Ghost of Yōtei não reinventa a roda — aprimora tudo: narrativa focada, exploração elegante, combate viciante e uma apresentação de cair o queixo. Para fãs de Tsushima (e de mundos abertos que respeitam seu tempo), é compra certa; para o restante, vale fortemente — ainda mais quando baixar para a faixa dos R$ 200.

Confira o trailer de Ghost Of Yōtei

Nota: ★★★★☆ (4,5/5)

Fonte: TechTudo

