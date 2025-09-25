25/09/2025
Universo POP
Review Ghost of Yōtei: sequência de Tsushima expande combate, mundo e direção de arte no PS5

A Sucker Punch volta ao Japão feudal com Ghost of Yōtei (PS5), uma sequência independente de Ghost of Tsushima que troca Jin Sakai pela ronin Atsu — uma protagonista “cinza”, movida por vingança contra Lorde Saito e os Seis de Yōtei (Cobra, Oni, Kitsune, Aranha, Dragão e o próprio Saito). O jogo estreia em 2 de outubro, com preços a partir de R$ 399.

Review: Ghost Of Yōtei aprimora tudo e brilha como sequência de Tsushima — Foto: Divulgação/Sony

O que muda (e melhora)

  • História independente: ambientada em 1603 (Período Edo), não exige ter jogado Tsushima. A trama é mais íntima e sombria, centrada no acerto de contas de Atsu.

  • Mundo aberto mais orgânico: pistas surgem de cores das árvores, fumaça ao longe e vento como guia diegético — menos UI, mais imersão. Atividades extras (tocar shamisen, pintura, tocas de lobo) reforçam a fantasia e rendem upgrades sem inflar o mapa.

  • Combate lapidado: rápidas trocas entre katanas, lanças, odachi, machadinhas e furtividade shinobi; armas têm vantagens situacionais mais nítidas que as posturas do jogo anterior. Parrys e contra-ataques estão mais responsivos e violentos.

  • Direção de arte arrebatadora: biomas com paletas marcantes, folhagens vivas, clima e iluminação mais refinados; trilha eleva set-pieces a momentos épicos.

  • PS5 no limite: fast travel imediato, carregamentos invisíveis, e DualSense bem usado (gatilhos, tátil, e touchpad para pintar, forjar e acender fogueiras).

Onde escorrega

  • Modelos de personagens e expressões faciais ficam um degrau abaixo do capricho ambiental (em gameplay, especialmente).

  • Dificuldade pode soar benevolente para veteranos de Tsushima; um modo mais punitivo faria jus à ferocidade do combate.

  • Preço de lançamento (R$ 399) pesa: é um “imperdível” — mas fica excelente em promoção.

Veredito

Ghost of Yōtei não reinventa a roda — aprimora tudo: narrativa focada, exploração elegante, combate viciante e uma apresentação de cair o queixo. Para fãs de Tsushima (e de mundos abertos que respeitam seu tempo), é compra certa; para o restante, vale fortemente — ainda mais quando baixar para a faixa dos R$ 200.

Confira o trailer de Ghost Of Yōtei

 

Nota: ★★★★☆ (4,5/5)

Fonte: TechTudo
Redigido por ContilNet

