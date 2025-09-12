Reviravolta em morte no lago: laudo cita fratura em crânio de jovem

O caso do jovem de 18 anos que morreu em uma lagoa em Planaltina (GO), no último domingo (7/9), pode ter uma reviravolta na investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Denilson Pereira Galvão (foto em destaque) tinha uma lesão na cabeça quando foi encontrado morto.

O delegado José Mendes de Melo Neto, da PCGO, detalhou ao Metrópoles, nesta quinta-feira (11/9), que o laudo cadavérico de Denilson Galvão constatou uma fratura no crânio do rapaz. Ainda não é possível saber, porém, se a lesão foi causada por alguma pedra no fundo do lago ou por outro tipo de acidente. O investigador também não confirmou se a morte ocorreu por afogamento ou pelo impacto no crânio.

A família de Denilson suspeita que o rapaz tenha sido atropelado por um jet-ski enquanto estava na lagoa. Eles alegam, ainda, que a moto aquática seria de um político do município goiano. As informações, porém, ainda não são confirmadas pela PCGO. “Nossa delegacia está aprofundando as investigações e dando continuidade às oitivas”, pontua o delegado José Mendes Neto.

O caso

Denilson Pereira Galvão estava na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, com alguns amigos, quando ele e um dos colegas pularam na água.

Momentos depois, apenas um deles voltou para a superfície, pedindo ajuda. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e resgatou Denilson do fundo da lagoa.

Denilson foi levado ao Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

O pai de Denilson, Delson Galvão, 41, afirmou que o filho sabia nadar. “Era ‘peixe d’água’, nadava muito bem”.

As imagens abaixo mostram bombeiros e populares trabalhando no resgate de Denilson.

O caso segue em investigação.