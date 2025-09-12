12/09/2025
Reviravolta em morte no lago: laudo cita fratura em crânio de jovem

O caso do jovem de 18 anos que morreu em uma lagoa em Planaltina (GO), no último domingo (7/9), pode ter uma reviravolta na investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Denilson Pereira Galvão (foto em destaque) tinha uma lesão na cabeça quando foi encontrado morto.

Denilson Pereira Galvão, 18 anos

Jovem morreu afogado em 7 de setembro

O delegado José Mendes de Melo Neto, da PCGO, detalhou ao Metrópoles, nesta quinta-feira (11/9), que o laudo cadavérico de Denilson Galvão constatou uma fratura no crânio do rapaz. Ainda não é possível saber, porém, se a lesão foi causada por alguma pedra no fundo do lago ou por outro tipo de acidente. O investigador também não confirmou se a morte ocorreu por afogamento ou pelo impacto no crânio.

Leia também

A família de Denilson suspeita que o rapaz tenha sido atropelado por um jet-ski enquanto estava na lagoa. Eles alegam, ainda, que a moto aquática seria de um político do município goiano. As informações, porém, ainda não são confirmadas pela PCGO. “Nossa delegacia está aprofundando as investigações e dando continuidade às oitivas”, pontua o delegado José Mendes Neto.

O caso

  • Denilson Pereira Galvão estava na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, com alguns amigos, quando ele e um dos colegas pularam na água.
  • Momentos depois, apenas um deles voltou para a superfície, pedindo ajuda. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e resgatou Denilson do fundo da lagoa.
  • Denilson foi levado ao Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.
  • O pai de Denilson, Delson Galvão, 41, afirmou que o filho sabia nadar. “Era ‘peixe d’água’, nadava muito bem”.

As imagens abaixo mostram bombeiros e populares trabalhando no resgate de Denilson. Assista:

O caso segue em investigação.

Últimas Notícias

