Richarlison revela “migué” para ser notado por Ancelotti após Brasil 3 x 0 Chile

Atacante contou que se abaixou “para beber água” perto do banco para chamar a atenção do técnico; 120 conterrâneos de Nova Venécia foram ao Maracanã

Bem-humorado na zona mista após a vitória do Brasil por 3 x 0 sobre o Chile, Richarlison revelou o truque que usou para entrar no jogo:
Dei um miguézinho no final para beber água, para ver se o treinador ia me ver. Quando abaixei, ele me viu e me chamou. Aí já abri o sorriso. Vieram 120 pessoas de Nova Venécia, dois ônibus, para me ver jogar aqui”, disse o atacante.

Buda Mendes/Getty Images

O camisa 9 entrou aos 34 do 2º tempo no lugar de Raphinha — sua primeira participação pela Seleção desde a vitória por 1 x 0 sobre o Paraguai, em junho.

O Brasil volta a campo na terça-feira (9/9), às 20h30, contra a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias.

Fonte: zona mista pós-jogo / Metrópoles Sports
