Rio Acre volta a subir após chuvas e se aproxima dos 2 metros na capital acreana nesta sexta

Depois de dias bem abaixo dos dois metros, o Rio Acre voltou a apresentar aumento em seu nível nesta sexta-feira (12), impulsionado pelas chuvas registradas na capital.

O manancial marcou 1,90 metro na medição realizada no início desta manhã, segundo informações atualizadas pela Defesa Civil Municipal.

O crescimento ocorre após o registro de 5,40 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Rio Branco. A elevação recoloca o rio próximo da marca de 2 metros, rompendo a sequência de dias de níveis mais baixos.

A medição atual está muito distante tanto da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, quanto da de transbordo, estabelecida em 14 metros.