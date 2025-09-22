Rio Branco lidera ranking de poluição do ar no Brasil nesta segunda-feira, aponta IQAir

A capital acreana amanheceu nesta segunda-feira (22) com o ar mais poluído entre as cidades brasileiras monitoradas pela plataforma internacional IQAir, especializada na medição da qualidade atmosférica. Os dados apontam que Rio Branco registra 19,3 µg/m³ de partículas finas inaláveis, um número quase quatro vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A situação coloca a cidade à frente de importantes capitais como Brasília, São Paulo, Cuiabá, Manaus, além de municípios como Camaçari (BA) e Recife (PE).

Em contraste, Xapuri foi a única cidade acreana a apresentar qualidade de ar considerada boa, com 8,8 µg/m³, dentro do padrão seguro indicado pela OMS.

Outros municípios do estado aparecem em situação de poluição moderada: Senador Guiomard (14,6 µg/m³), Epitaciolândia (14,1 µg/m³), Bujari (14 µg/m³), Porto Acre (12,1 µg/m³) e Brasiléia (11,6 µg/m³).

Nesses locais, a recomendação é que a população evite exercícios ao ar livre, utilize máscaras durante atividades externas e, sempre que possível, recorra a purificadores de ar em ambientes fechados.