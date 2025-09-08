Rio Branco lidera repasses em agosto com mais de R$ 24 milhões arrecadados; veja por município

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (8) o demonstrativo da arrecadação estadual referente ao mês de agosto de 2025. O documento detalha os valores repassados aos municípios acreanos a partir de três fontes: Fundeb, ICMS e IPVA.

De acordo com a publicação, o montante total distribuído foi de R$ 58.324.586,59, sendo R$ 9.618.187,38 provenientes do Fundeb, R$ 41.472.747,95 do ICMS e R$ 7.233.859,27 do IPVA.

Entre os municípios, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, recebendo R$ 24.837.002,69, somando as três arrecadações. Na sequência aparece Cruzeiro do Sul, com R$ 7.496.265,58, seguido por Sena Madureira, que recebeu R$ 2.810.469,27.

Na outra ponta, os municípios com menores valores repassados foram Santa Rosa do Purus, que recebeu apenas R$ 489.316,88, e Jordão, com R$ 686.872,27. Marechal Thaumaturgo também aparece entre os menores beneficiados, com R$ 1.115.000,78.

A Sefaz destacou que a publicação mensal do demonstrativo cumpre a Lei Complementar nº 63/1990, que garante transparência na destinação das receitas estaduais aos municípios, reforçando o controle social sobre os recursos públicos.

VEJA VALORES NA ÍNTEGRA

