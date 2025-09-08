08/09/2025
Universo POP
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Rio Branco lidera repasses em agosto com mais de R$ 24 milhões arrecadados; veja por município

Documento detalha os valores repassados aos municípios acreanos a partir de três fontes: Fundeb, ICMS e IPVA

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (8) o demonstrativo da arrecadação estadual referente ao mês de agosto de 2025. O documento detalha os valores repassados aos municípios acreanos a partir de três fontes: Fundeb, ICMS e IPVA.

De acordo com a publicação, o montante total distribuído foi de R$ 58.324.586,59, sendo R$ 9.618.187,38 provenientes do Fundeb, R$ 41.472.747,95 do ICMS e R$ 7.233.859,27 do IPVA.

Documento detalha os valores repassados aos municípios acreanos a partir de três fontes: Fundeb, ICMS e IPVA/Foto: Allef Matos

Entre os municípios, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, recebendo R$ 24.837.002,69, somando as três arrecadações. Na sequência aparece Cruzeiro do Sul, com R$ 7.496.265,58, seguido por Sena Madureira, que recebeu R$ 2.810.469,27.

Na outra ponta, os municípios com menores valores repassados foram Santa Rosa do Purus, que recebeu apenas R$ 489.316,88, e Jordão, com R$ 686.872,27. Marechal Thaumaturgo também aparece entre os menores beneficiados, com R$ 1.115.000,78.

A Sefaz destacou que a publicação mensal do demonstrativo cumpre a Lei Complementar nº 63/1990, que garante transparência na destinação das receitas estaduais aos municípios, reforçando o controle social sobre os recursos públicos.

VEJA VALORES NA ÍNTEGRA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.