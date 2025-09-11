Rio Branco recebe 3ª edição do Festival do Carneiro com open food e programação musical

O Festival do Carneiro chega à sua terceira edição em Rio Branco reunindo gastronomia, solidariedade e cultura. O evento, promovido pela Loja Maçônica Manoel Marinho Monte n.º 08, será realizado no dia (20), a partir das 16h, na Chácara Modelo.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para obras assistenciais e filantrópicas desenvolvidas pela instituição no município. Todo o valor obtido com a venda dos ingressos será destinado ao financiamento de projetos sociais.

Nesta edição, o público terá acesso a uma experiência open food, com 15 estações gastronômicas dedicadas a pratos à base de carne de carneiro. O cardápio será preparado por assadores da Amazônia, chefs locais e um convidado internacional libanês, incluindo opções de sobremesa. As bebidas serão comercializadas à parte, com oferta de cerveja, refrigerante, água, ice e espumante.

As duas edições anteriores reuniram mais de mil pessoas. Para este ano, a expectativa é de ampliar o alcance, com a venda de 1.500 ingressos. Além da diversidade culinária, o espaço contará com estrutura de estacionamento, bares, banheiros e salão de festas, buscando oferecer conforto e acessibilidade ao público.

O festival também abre espaço para patrocinadores, que terão suas marcas divulgadas em banners, painéis de LED, anúncios realizados durante os shows musicais e publicações nas redes sociais do evento.

As atrações musicais ficam por conta do DJ Carlos, banda Machine Blues para aqueles que gostam de rock e Gil para os amantes de sertanejo. Além disso, o cantor nacional Léo Rodrigues também se apresentará no evento.

Confira imagens da sua ultima edição: