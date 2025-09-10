Rio Branco recebe grande evento de MMA com 14 lutas e duas disputas de cinturão; saiba mais

O BRTL Fight Combat confirmou o card completo da 9ª edição do evento, que será realizada no dia 27 de setembro (sexta-feira), a partir das 19h, no Maison Borges Eventos, em Rio Branco.

De acordo com a organização, esta edição vai reunir 14 lutas profissionais de MMA, com destaque para duas disputas de cinturão, que prometem movimentar o público presente.

Considerado o maior evento de MMA do Acre, o BRTL Fight Combat promete uma noite de muita ação, emoção e combates que devem marcar a história das artes marciais no estado.

A organização também destacou que mais informações sobre os atletas confirmados no card serão divulgadas pelas redes sociais oficiais do evento.