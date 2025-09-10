10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Rio Branco recebe grande evento de MMA com 14 lutas e duas disputas de cinturão; saiba mais

Evento de MMA acontece no dia 27 de setembro e terá 14 lutas profissionais, incluindo duas disputas de cinturão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O BRTL Fight Combat confirmou o card completo da 9ª edição do evento, que será realizada no dia 27 de setembro (sexta-feira), a partir das 19h, no Maison Borges Eventos, em Rio Branco.

De acordo com a organização, esta edição vai reunir 14 lutas profissionais de MMA, com destaque para duas disputas de cinturão, que prometem movimentar o público presente.

Considerado o maior evento de MMA do Acre, o BRTL Fight Combat promete uma noite de muita ação, emoção e combates que devem marcar a história das artes marciais no estado.

A organização também destacou que mais informações sobre os atletas confirmados no card serão divulgadas pelas redes sociais oficiais do evento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost