Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

A Prefeitura de Rio Branco emitiu a Nota de Alerta nº 04/2025 após identificar um aumento expressivo nos casos de covid-19 no município. Somente entre os dias 24 e 30 de agosto, período correspondente à 35ª semana epidemiológica, foram confirmados 19 novos diagnósticos, quase o dobro dos 10 registrados na semana anterior.

Os idosos foram os mais afetados nesse intervalo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano já foram contabilizados 1.855 casos confirmados da doença em Rio Branco.

Apenas na última semana, 255 novos registros suspeitos entraram para o monitoramento. O levantamento mostra que a faixa etária mais atingida até agora é a de 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguida pelas pessoas de 30 a 39 anos, que somam 349 registros.

O secretário de Saúde, Rennan Biths, destacou que a prevenção continua sendo o principal aliado contra o vírus. “A vacinação em dia e os cuidados rotineiros, como uso de máscara e higienização das mãos, são fundamentais para proteger especialmente os mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades”, disse.

Já o prefeito Tião Bocalom afirmou que a gestão está atenta à situação e adotando medidas para ampliar a proteção da comunidade. “Reforçamos nossas unidades de saúde, fortalecemos as equipes e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos deixou lições importantes, e com responsabilidade e união, vamos continuar cuidando da vida dos rio-branquenses”, declarou.

Entre as recomendações listadas pela Secretaria de Saúde estão: usar máscara em locais fechados ou com aglomeração, higienizar as mãos frequentemente, evitar compartilhar objetos pessoais, manter ambientes ventilados, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e procurar atendimento médico ao apresentar sintomas gripais