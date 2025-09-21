Rio Branco terá ato contra PEC da Blindagem e PL da Anistia neste domingo; saiba mais

Rio Branco será palco, neste domingo (21), de um ato público contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia. A mobilização está marcada para as 16h30, no Lago do Amor, e integra uma série de manifestações convocadas em todo o Brasil por sindicatos, movimentos sociais e entidades civis.

Com o lema “Congresso inimigo do povo”, os organizadores chamam atenção para os riscos que as propostas representam à democracia e à justiça. O movimento conta, na capital acreana, com a participação da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), coletivos estudantis e demais representações sociais.

Os protestos acontecem ao longo do dia em diferentes capitais, como Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e reúnem ainda parlamentares, artistas e lideranças de movimentos populares.

As entidades afirmam que a PEC da Blindagem enfraquece o combate à impunidade, ao impor barreiras para responsabilizar parlamentares investigados por crimes, enquanto o PL da Anistia abre espaço para beneficiar condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.