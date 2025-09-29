Rio Branco terá calor de quase 40°C, chuvas intensas e alerta de baixa umidade nesta semana

Rio Branco enfrentará uma semana de contrastes entre os dias (29) de setembro e (5) de outubro, com temperaturas variando de 21°C a 39°C. O período será marcado por dias de forte calor, episódios de chuva e índices de radiação ultravioleta em níveis extremos, especialmente no início da semana.

Na segunda-feira (29), a capital terá mínima de 24°C e máxima de 36°C. A previsão indica chuva leve, com 100% de probabilidade e volume de 1,6 mm. A umidade relativa do ar deve ficar em 36%, enquanto o índice UV atinge 13,2, considerado muito alto.

Na terça-feira (30), os termômetros sobem para máxima de 38°C e mínima de 23°C. Há 92% de chance de chuva leve, mas com baixo volume previsto de 0,2 mm. A umidade do ar cai para 35%.

O calor será ainda mais intenso na quarta-feira (1º), quando a máxima chega a 39°C, a maior da semana. A mínima será de 23°C. Estão previstos 3,7 mm de chuva moderada, com 100% de probabilidade, e a umidade do ar recua para 33%.

A quinta-feira (2) marca mudança brusca no clima, com queda nas temperaturas. A máxima será de 29°C e a mínima de 22°C. O volume de chuva será o mais significativo da semana, com 13,1 mm de precipitação e aumento da umidade para 64%.

Na sexta-feira (3), o tempo permanece nublado, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 21°C e 33°C, com umidade de 55%.

O fim de semana será de calor e instabilidade. No sábado (4), a previsão indica céu com poucas nuvens, mínima de 23°C e máxima de 38°C. Não há previsão de chuva, e a umidade do ar cai para 43%. Já no domingo (5), volta a possibilidade de chuva leve, com 2,6 mm e 100% de probabilidade. A mínima será de 24°C e a máxima de 38°C, com umidade de 50%.

De acordo com as previsões, os dias mais quentes serão quarta-feira e domingo, ambos com máximas próximas de 39°C. A quinta-feira deve registrar o maior volume de chuvas, enquanto os índices UV seguem em patamares preocupantes no início da semana, exigindo cuidados redobrados com a exposição solar.