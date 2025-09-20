Rio Branco terá manifestação contra a PEC da Blindagem neste domingo; veja local

A capital do Acre será palco de um ato público neste domingo (21), a partir das 16h30, no Lago do Amor, em protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, conhecida como “PEC da Blindagem”. A mobilização integra uma série de manifestações nacionais organizadas por sindicatos, movimentos sociais e entidades de diversas regiões do país.

Com o lema “Nas ruas e nas redes, derrotar esse Congresso inimigo do povo”, os organizadores pretendem chamar a atenção para os riscos da proposta. Em Rio Branco, o movimento conta com a participação da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), vinculada ao Andes-Sindicato Nacional, além de coletivos estudantis e demais representações sociais.

As entidades afirmam que a PEC representa um enfraquecimento no combate à impunidade, já que dificultaria a responsabilização de parlamentares envolvidos em atos antidemocráticos, crimes eleitorais e outras irregularidades.

O texto prevê que processos criminais contra deputados e senadores só possam ser instaurados com autorização do Congresso Nacional, além de ampliar garantias legais que limitam a possibilidade de prisão e investigação de parlamentares.

Na última terça-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da proposta, o que intensificou as mobilizações contrárias em várias cidades brasileiras.