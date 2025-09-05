Riscos à pele: dermatologista revela quem não deve usar gelo no skincare

O uso de gelo no skincare tem ganhado espaço nas de rotinas de beleza, inclusive, a atriz Carolina Dieckmmann revelou que esse é seu truque para manter a pelo “perfeita”. Segundo a dermatologista Cristina Salaro, porém, é preciso compreender seus verdadeiros efeitos e limitações.

De acordo com a médica, passar cubos de gelo no rosto pode promover vasoconstrição temporária, o que dá à pele uma aparência mais firme e menos inchada, além de uma impressão de poros visivelmente mais fechados. “Esse efeito é passageiro e não altera a estrutura da pele a longo prazo”, explica.

Apesar da aparência de poros menores, Cristina alerta: “Os poros não têm músculos para contrair, então o que ocorre é uma contração da pele ao redor. É um efeito efêmero e fugaz”.

Segundo Cristina, essa técnica pode ser útil para quem acorda com o rosto inchado, desde que não se esqueça de investigar a origem do inchaço, que pode estar relacionada, por exemplo, a problemas renais.

Cuidados com a pele

A limpeza da pele é essencial para remover impurezas, excesso de oleosidade e maquiagem

Cuidar da pele diariamente garante uma boa textura e previne o envelhecimento

Diversos princípios ativos podem ser usados no skincare

Quanto ao uso de gelo com a intenção de ajudar na penetração de ativos cosméticos, a dermatologista é categórica: “Essa ideia não procede. A vasocontrição diminui a circulação na pele, o que pode reduzir sua permeabilidade e dificultar a absorção dos ativos.” Nesse caso, segundo ela, o gelo pode apenas suavizar irritações ou promover sensação de frescor após a aplicação dos produtos, mas não melhora sua eficácia.

A técnica de mergulhar o rosto em uma bacia com água gelada ou gelo — popularizada por figuras como Costanza Pascolato — também produz efeitos semelhantes: vasoconstrição, redução de inchaço e frescor, sendo uma opção pontual, por exemplo, após noites mal dormidas.

O alerta permanece: “É preciso evitar a exposição prolongada ao frio. O uso do gelo, seja em cubos ou imersão, deve durar no máximo entre um e três minutos. Do contrário, pode haver irritação, vasodilatação de rebote ou até queimadura pelo frio, especialmente em peles sensíveis.”

Nem todo mundo pode fazer, alerta médica

A dermatologista não recomenda o uso de gelo em casos de rosácea moderada ou grave, dermatites ativas ou após procedimentos estéticos agressivos, como o laser de CO₂.