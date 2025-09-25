Rivo, de Casamento às Cegas, aparece com outra após fora em Silvia

25/09/2025
Rivo, participante de Casamento às Cegas 50+, surgiu em público com uma nova companheira após o reality. O casal marcou presença no Leo Dias TV, nesta quinta-feira (25/9).

Durante a entrevista, Rivo contou como conheceu a atual parceira e afirmou que o encontro aconteceu antes mesmo da estreia do programa. Apesar disso, os dois preferiram não revelar a data exata em que passaram a se relacionar.

Lica e Rivo escolheram outros pares no Casamento às Cegas

Lica e Rivo escolheram outros pares no Casamento às Cegas

Lica e Rivo

Lica e Rivo

Silvia e Rivo de Casamento às Cegas 50+

Silvia e Rivo de Casamento às Cegas 50+

Passagem pelo programa

Em Casamento às Cegas, Rivo viveu um triângulo amoroso: iniciou um envolvimento com Silvia, mas demonstrou interesse por Lica. Ela, por sua vez, se aproximou de Leonardo. No fim, nenhum dos quatro manteve o relacionamento fora das câmeras.

A trajetória de Rivo foi uma das mais comentadas da edição, já que suas atitudes despertaram críticas e debates entre os fãs, por causa do comportamento imaturo do homem com Silvia e também com Leo, que era seu amigo durante o reality.

Na entrevista à TV Leo Dias, o Rivo também revelou que mantém a amizade com Lica, mesmo após os eventos conturbados em Casamento às Cegas.

