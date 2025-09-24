24/09/2025
RJ: líder do Cartel do Sul, foragido por tráfico e homicídio, é preso

Uma operação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e do Paraná resultou, nesta quarta-feira (24/09), na prisão de Renan Monte Fernandes (foto em destaque), apontado como líder de um cartel envolvido em sequestros, roubos e tráfico de drogas.

Foragido da Justiça, Renan tinha contra si dois mandados de prisão, um condenatório por organização criminosa e outro preventivo por tráfico, associação para o tráfico e homicídio. Ele foi encontrado em Niterói, na região metropolitana do Rio, após troca de informações de inteligência entre a Polícia Civil fluminense e as polícias militares dos dois estados.

Renan é identificado como um dos chefes do Cartel do Sul, facção criminosa que disputa com o PCC o domínio das rotas de drogas no Sul do Brasil. Investigações recentes indicam que o grupo mantém laços cada vez mais próximos com o Comando Vermelho (CV).

O criminoso já havia sido preso em 2016, durante uma ação da PM na BR-277, em Paranaguá (PR). Na época, ele e outros comparsas trocaram tiros com policiais e foram flagrados com pistolas, dois veículos roubados e grande quantidade de drogas. O grupo também era investigado por um sequestro de empresário em Santa Catarina, mantido em cativeiro no litoral paranaense.

Após a captura desta quarta-feira, Renan foi levado para o sistema prisional de Benfica, onde ficará à disposição da Justiça.

