30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

RJ: Procon notifica Infraero e companhias após caos no Santos Dumont

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rj:-procon-notifica-infraero-e-companhias-apos-caos-no-santos-dumont

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, notificou a Infraero e as companhias aéreas Gol, Latam e Azul, que operam no Aeroporto Santos Dumont, devido ao grande número de reclamações relacionadas a atrasos e cancelamentos de voos, nesta terça-feira (30/9). O aeroporto ficou cerca de 14h sem funcionar por conta de um derramamento de óleo na pista.

O transtorno causou o cancelamento de ao menos 83 voos. Segundo o painel on-line de voos da Infraero, foram 35 voos cancelados que partiriam do Santos Dumont e 48 que chegariam ao aeroporto.

Segundo o Procon Carioca, equipes de fiscalização e atendimento do órgão estiveram no local e constataram filas extensas, desorganização generalizada e diversos relatos de passageiros que aguardavam atendimento há mais de cinco horas.

“O que presenciamos hoje no aeroporto Santos Dumont é um desrespeito inaceitável ao consumidor. Falta de informação, ausência de assistência e horas de espera não podem ser tratadas com tanto despreparo pelas companhias aéreas e pela administradora do aeroporto. O Procon Carioca está tomando todas as medidas legais para garantir que os responsáveis prestem contas e que os direitos dos passageiros sejam assegurados”, afirma João Pires, secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

As principais queixas envolvem a falta de informações claras sobre a interdição do aeroporto, além da ausência de assistência adequada aos consumidores como realocação em outros voos, acomodação, alimentação e reembolso. O Procon Carioca diz ter cobrado explicações imediatas das empresas.

Leia também

Ao Metrópoles, a Infraero afirmou, através de nota, que todos os recursos disponíveis foram utilizados para liberação da pista no menor prazo possível. As companhias aéreas Gol e Latam informaram que clientes foram reacomodados sem custos em outros voos disponíveis, inclusive a partir do aeroporto do Galeão.

O impacto dos cancelamentos no aeroporto do Rio de Janeiro se estendeu a outros aeroportos, especialmente aqueles na rota Rio–São Paulo, uma das mais movimentadas do país. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou pelo menos 18 cancelamentos relacionados ao transtorno.

Além disso, voos com destino a Brasília também foram afetados, com cancelamentos e atrasos registrados.

O Aeroporto Santos Dumont voltou a funcionar normalmente por volta de 17h30. O vazamento de óleo hidráulico foi causado por um caminhão “desemborrachador” que era utilizado em manutenção preventiva na pista, por volta das 3h da madrugada desta terça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost