RJ: Procon notifica Infraero e companhias após caos no Santos Dumont

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, notificou a Infraero e as companhias aéreas Gol, Latam e Azul, que operam no Aeroporto Santos Dumont, devido ao grande número de reclamações relacionadas a atrasos e cancelamentos de voos, nesta terça-feira (30/9). O aeroporto ficou cerca de 14h sem funcionar por conta de um derramamento de óleo na pista.

O transtorno causou o cancelamento de ao menos 83 voos. Segundo o painel on-line de voos da Infraero, foram 35 voos cancelados que partiriam do Santos Dumont e 48 que chegariam ao aeroporto.

Segundo o Procon Carioca, equipes de fiscalização e atendimento do órgão estiveram no local e constataram filas extensas, desorganização generalizada e diversos relatos de passageiros que aguardavam atendimento há mais de cinco horas.

“O que presenciamos hoje no aeroporto Santos Dumont é um desrespeito inaceitável ao consumidor. Falta de informação, ausência de assistência e horas de espera não podem ser tratadas com tanto despreparo pelas companhias aéreas e pela administradora do aeroporto. O Procon Carioca está tomando todas as medidas legais para garantir que os responsáveis prestem contas e que os direitos dos passageiros sejam assegurados”, afirma João Pires, secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

As principais queixas envolvem a falta de informações claras sobre a interdição do aeroporto, além da ausência de assistência adequada aos consumidores como realocação em outros voos, acomodação, alimentação e reembolso. O Procon Carioca diz ter cobrado explicações imediatas das empresas.

Ao Metrópoles, a Infraero afirmou, através de nota, que todos os recursos disponíveis foram utilizados para liberação da pista no menor prazo possível. As companhias aéreas Gol e Latam informaram que clientes foram reacomodados sem custos em outros voos disponíveis, inclusive a partir do aeroporto do Galeão.

O impacto dos cancelamentos no aeroporto do Rio de Janeiro se estendeu a outros aeroportos, especialmente aqueles na rota Rio–São Paulo, uma das mais movimentadas do país. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou pelo menos 18 cancelamentos relacionados ao transtorno.

Além disso, voos com destino a Brasília também foram afetados, com cancelamentos e atrasos registrados.

O Aeroporto Santos Dumont voltou a funcionar normalmente por volta de 17h30. O vazamento de óleo hidráulico foi causado por um caminhão “desemborrachador” que era utilizado em manutenção preventiva na pista, por volta das 3h da madrugada desta terça.