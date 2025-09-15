Robinho é visto falando sozinho dentro do presídio Tremembé

O jornalista Ulisses Campbell trouxe detalhes inéditos sobre a rotina de Robinho no livro Tremembé: O presídio dos famosos.

Segundo o autor, o ex-jogador não se adaptou à vida na prisão e costuma circular pelo pátio falando sozinho.

“Eu diria que ele não está adaptado. Os últimos relatos que eu tive, é que ele está andando pelo pátio, falando sozinho”.

Vida de “astro” na prisão

Campbell, que falou sobre o tema nos podcasts Flow e Ticaraticacast, destacou que a presença de Robinho na penitenciária despertou interesse dos demais detentos.

Além disso, o ex-atleta tem conduzido treinos de futebol com carcereiros e outros presos, enquanto presta orientações jurídicas a colegas que dependem da Defensoria Pública para revisão de penas.

“Ele divide cela com um preso. Ele é um ‘astro’. Qualquer preso que chegue com essa alcunha dele, ele já jogou na seleção…a própria comunidade vai cuidar dele. Ele disse que os presos vão contando os dramas para ele. O maior problema dos presos é não ter advogado para acompanhar a execução penal”, explicou.

Hierarquia dentro de presídio

O jornalista também detalhou a hierarquia dentro do presídio. “O livro explica muito bem essa hierarquia. Ela funciona muito bem. Os famosos têm a questão social. Os presos que têm muita grana como Robinho acabam sendo protegidos e bajulados por quem está na base da pirâmide. A maior parte da comunidade carcerária é gente pobre”, disse Campbell.

Sobre a adaptação à cela, fontes consultadas pelo autor afirmam que Robinho mantém a negação da autoria do crime e enfrenta dificuldades com a rotina prisional.

“Ele não está adaptado na cadeia. Acho difícil ele se adaptar. Se adaptar é aceitar a condição. Se adaptar à rotina. No caso do Robinho, ele não internalizou que cometeu crime. Ele se diz inocente até agora. Ele acha que é uma condenação injusta, ele não teria cometido crime, segundo ele”, explicou.

A presença do ex-jogador também tem chamado a atenção de familiares de outros detentos. “Um preso me disse que o filho não o visitava há um ano e veio para ver o Robinho”, revelou Campbell.

Em agosto, o STF rejeitou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-atleta, com placar de 10 a 1, apenas com divergência do ministro Gilmar Mendes.

Robinho está preso desde março de 2024 em Tremembé, a 160 km de São Paulo, cumprindo a pena de nove anos por estupro cometida em 2013 na Itália, cuja condenação foi homologada pelo STJ.