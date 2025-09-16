Robinho é visto “falando sozinho” no pátio de Tremembé, diz autor de livro

O ex-jogador Robinho, preso desde março de 2024 na Penitenciária de Tremembé (SP) para cumprir pena de 9 anos por estupro na Itália, tem apresentado dificuldade de adaptação à rotina carcerária e foi visto “falando sozinho” pelo pátio do presídio, segundo o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro Tremembé: O presídio dos famosos. Os relatos foram citados em entrevistas recentes e repercutidos por veículos nacionais. CNN Brasil+2CNN Brasil+2

De acordo com Campbell, a chegada do ex-atleta despertou curiosidade entre detentos e familiares; ele teria status de "astro" dentro da unidade, treinando times formados por presos e servidores e, em alguns casos, orientando colegas que dependem da Defensoria Pública sobre seus processos. O autor acrescenta que Robinho segue negando o crime, o que, na avaliação dele, dificulta a adaptação.

Situação judicial

Em 20 de março de 2024, o STJ homologou a sentença da Justiça italiana e determinou o cumprimento da pena no Brasil. Neste ano, o STF rejeitou, por 10 votos a 1, recurso da defesa e manteve a prisão do ex-jogador.

Robinho está preso desde 22 de março de 2024; o crime ocorreu em 2013, em Milão.

Fonte: CNN Brasil; Metrópoles; Veja; STJ; STF.

