Rock in Rio: produtora anuncia datas da edição de 2026; saiba quais

A vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, anunciou neste domingo (14) as datas em que acontecerá o próximo Rock In Rio. A 11ª edição do festival carioca passa a ser o foco da produtora a partir de sábado (20), data em que acontece o show gratuito do Amazônia Live, em Belém.

Fugindo do usual, o Rock in Rio não terá uma semana começando em plena quinta-feira. Isso acontecerá porque o festival aproveitará o feriado de 7 de setembro, que cairá numa segunda-feira, para abrir a Cidade do Rock. O evento acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada no último dia do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além das datas do Rock in Rio, Roberta Medina também confirmou a realização da terceira edição do festival paulistano, em 2027.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez o anúncio e cutucou os cariocas ao dizer que eles precisarão elevar o nível do Rock in Rio para chegar ao padrão que São Paulo apresentou no The Town deste ano. A Rock World é responsável pela realização dos dois festivais.

“Agora o Rio de Janeiro vai correr atrás para chegar ao nosso nível. A régua subiu”, declarou o prefeito.

Neste domingo, a Cidade da Música recebe shows de nomes como Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Iza, Ludmilla e Belo. Confira aqui os horários e o line-up completo.