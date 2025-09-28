28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Roda de Choro apresenta tributo ao maestro Severino Araújo

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
roda-de-choro-apresenta-tributo-ao-maestro-severino-araujo


Logo Agência Brasil

O maestro Severino Araújo é o homenageado do programa Roda de Choro, da Rádio MEC, neste domingo (28), às 20h, com a presença da Orquestra Freedom Big Band, que tocará sucessos do músico e compositor pernambucano.

Maestro por mais de 71 anos da Tabajara, união que começou em 1933, quando foi contratado pela Rádio Tabajara, de João Pessoa (PB), o clarinetista Severino rapidamente passou a comandar a orquestra da emissora.

Notícias relacionadas:

O músico pernambucano foi um dos pioneiros na fusão entre elementos do jazz e do choro na música brasileira. Nesta edição do Roda de Choro, a Freedom Big Band apresenta 12 canções autorais de Severino Araújo, com transcrições feitas pelo músico, arranjador, produtor musical e pesquisador Paulo Serau.

O repertório apresentado neste programa inclui obras como Um Chorinho para Você, Puladinho, Um Chorinho em Montevidéu e Oh! Clarinete Gostoso, que fazem parte do álbum 12 Chorinhos de Severino Araújo, lançado em 1960.

Além disso, o Roda de Choro exibe uma entrevista exclusiva com Paulo Serau, que compartilha os desafios de recriar os arranjos do consagrado artista brasileiro.

Severino Araújo morreu em 2012, no Rio de Janeiro, aos 95 de idade.

Sobre o programa

O programa Roda de Choro da Rádio MEC apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost