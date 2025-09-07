Roda do Choro terá Batucada no aniversário de 102 anos da Rádio MEC







Como parte da celebração dos 102 anos da Rádio MEC, a emissora apresenta um novo episódio do programa Roda de Choro neste domingo (7), às 20h. A atração abre espaço para uma das mais dançantes formações do gênero musical no Rio de Janeiro: o conjunta Batucada, liderado pelo maestro Eduardo Neves.

No programa, os instrumentistas que compõem essa suingada roda de choro apresentam um repertório que une clássicos imortais a obras autorais. A gravação foi realizada nos estúdios da Rádio MEC, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro.

Notícias relacionadas:

Participam desta edição os músicos: Eduardo Neves, Kiko Horta, Aquiles Moraes, Antonio Neves, Luis Felipe de Lima, João Buíde, Gabriel Lôddo, Lucas Videla, Bernardo Aguiar e Jovi Joviniano.

O repertório apresentado durante o programa inclui: À Queima Roupa (Eduardo Neves/Rodrigo Lessa), Língua de Preto (Honorino Lopes), Marilene (Benedito Lacerda/Pixinguinha), Quizás, quizás, quizás (Osvaldo Farrez), Um Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves/Rogério Caetano), Perigoso (Orlando Silveira/Esmeraldino Sales), Vale Tudo (Jacob do Bandolim), Barracão de Zinco (Luiz Antonio/Oldemar Magalhães), Proeza de Sólon (Pixinguinha/Benedito Lacerda), Maxxie Acebolado (Eduardo Neves) e Mas que Rica Chinoquinha (Eduardo Neves).

Sobre o programa

O programa Roda de Choro da Rádio MEC apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

102 anos de Rádio MEC

A Rádio MEC, emissora mais antiga em operação no país e uma das pioneiras da radiodifusão mundial, completa 102 anos no ar neste domingo. Criada em 1923 como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a estação foi idealizada por um grupo de cientistas e educadores liderado por Edgard Roquette-Pinto, com o objetivo de utilizar o rádio como ferramenta de educação e difusão cultural.

A programação é dedicada a concertos clássicos, debates intelectuais, programas educativos e transmissões de eventos culturais, tornando-se referência no rádio brasileiro de conteúdo voltado ao enriquecimento cultural do público. Nomes como Fernanda Montenegro, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira já colaboraram com a emissora.

Rádio MEC hoje

Conhecida de norte a sul do país como “A Rádio de Música Clássica do Brasil”, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% da programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.