Rodeio da ExpoFronteira terá R$ 30 mil em prêmios; disputa vai reunir 50 competidores

A 1ª ExpoFronteira, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro em Assis Brasil, terá como um de seus pontos altos a competição de rodeio. A disputa vai reunir 50 competidores de diferentes municípios acreanos, que vão mostrar técnica e coragem na arena montada especialmente para o evento no Parque de Exposições.

O torneio oferece mais de R$ 30 mil em premiação, além de uma motocicleta Pop para o grande campeão. A expectativa é de arquibancadas lotadas durante os três dias de competição.

Leila Ferreira, uma das responsáveis pela realização do evento, destacou a importância da iniciativa: “A realização da ExpoFronteira é a concretização de um sonho antigo. Estamos falando de um evento internacional, que envolve Brasil, Peru e Bolívia, voltado ao agronegócio. Ter o rodeio como parte dessa programação é um diferencial que valoriza a festa e traz ainda mais emoção ao público”.

Além do rodeio, a ExpoFronteira contará com uma série de atrações. Entre elas, três shows nacionais já confirmados: Gabriel Lener sobe ao palco na sexta-feira (3), Vitinho Imperador agita o sábado (4) e a cantora Gabi Martins encerra a programação no domingo (5).

A feira internacional também terá feira moveleira, rodada de negócios, palestras, competições de games, seminários, além de apresentações de artistas locais no palco alternativo. A programação começa no dia 26 de setembro, com a escolha da Rainha da ExpoFronteira, e segue no dia 27 com a cavalgada e encontro de comitivas.

O Parque de Exposições de Assis Brasil, localizado na entrada da cidade, próximo ao aeródromo, será o palco principal dessa grande celebração que promete entrar para a história do município.