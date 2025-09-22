Rogeria Rocha surpreende marido com fantasia de dinossauro em comemoração a uma semana de casamento

A influenciadora Rogeria Rocha compartilhou nas suas redes sociais, nesta segunda-feira (22), um momento especial ao receber o marido, Cristian Felicidade, no Aeroporto de Rio Branco. A ocasião marcou a comemoração de uma semana de casamento do casal, que celebrou a união de forma divertida e inusitada.

Para a surpresa, Rogeria usou uma fantasia de dinossauro, chamando atenção não apenas do companheiro, mas também das pessoas que passavam pelo local. Nas imagens publicadas, o pastor aparece tímido, mas claramente feliz com a recepção criativa da esposa.

“Gente, faço uma semana de casada hoje e desde que o bichinho me conheceu, que ele não tem nenhum dia de paz. Ele estava viajando, né, e eu vim buscar ele no aeroporto”, comentou a influenciadora.

Rocha também recordou uma recepção anterior, quando encontrou Cristian no aeroporto com uma camisa personalizada dele de quando era jovem e levando açaí, não economizando criatividade nas demonstrações de carinho e tornando cada reencontro um momento especial e divertido para ambos.

Veja o vídeo: