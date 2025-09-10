Rogério Ceni classifica eliminação do Bahia como inexplicável

Na noite desta quarta-feira (10/9), o Fluminense venceu o Bahia por 2 x 0 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Em coletiva de imprensa realizada após o jogo, o treinador do Tricolor baiano, Rogério Ceni, comentou que sua equipe não produziu no jogo e que não sabe como explicar o baixo desempenho do time.
“Hoje nós não produzimos nada, até lutar, lutamos pouco. Não tivemos nem tanta competitividade, que é o mínimo que se espera numa competição de mata-mata. Eu acho que nos faltou bastante. Eu não tenho como vir aqui explicar para você o porquê de uma mudança tão drástica dentro do campo”, disse Ceni.
Confira a fala do treinador:
Questionado sobre possíveis medidas a serem tomadas no futuro para que atuações como esta não se repitam, Rogério Ceni destacou que o time precisa de mais personalidade, peso de jogo e boas atuações fora de casa.
“Talvez precisamos de mais personalidade, ganhar mais peso de jogos decisivos, principalmente em campeonatos de mata-mata e, especialmente, nos jogos fora de casa. Já que em casa, a gente sempre entrega bons jogos.”, falou o treinador
O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira (15/9), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço atualmente está quarta posição do Brasileirão, com 36 pontos. Enquanto isso, a Raposa está em segundo, com 44, três atrás do líder Flamengo.