10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Rogério Ceni classifica eliminação do Bahia como inexplicável

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
rogerio-ceni-classifica-eliminacao-do-bahia-como-inexplicavel

Na noite desta quarta-feira (10/9), o Fluminense venceu o Bahia por 2 x 0 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Em coletiva de imprensa realizada após o jogo, o treinador do Tricolor baiano, Rogério Ceni, comentou que sua equipe não produziu no jogo e que não sabe como explicar o baixo desempenho do time.

“Hoje nós não produzimos nada, até lutar, lutamos pouco. Não tivemos nem tanta competitividade, que é o mínimo que se espera numa competição de mata-mata. Eu acho que nos faltou bastante. Eu não tenho como vir aqui explicar para você o porquê de uma mudança tão drástica dentro do campo”, disse Ceni.

Leia também

4 imagensAgustín Canobbio marcou o primeiro gol da partida de voltaThiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do BrasilO Bahia está eliminado da Copa do BrasilFechar modal.1 de 4

O Fluminense está classificado para a semifinal da Copa do Brasil

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

.2 de 4

Agustín Canobbio marcou o primeiro gol da partida de volta

MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.3 de 4

Thiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

.4 de 4

O Bahia está eliminado da Copa do Brasil

Rafael Rodrigues / EC Bahia

Confira a fala do treinador:

Questionado sobre possíveis medidas a serem tomadas no futuro para que atuações como esta não se repitam, Rogério Ceni destacou que o time precisa de mais personalidade, peso de jogo e boas atuações fora de casa.

“Talvez precisamos de mais personalidade, ganhar mais peso de jogos decisivos, principalmente em campeonatos de mata-mata e, especialmente, nos jogos fora de casa. Já que em casa, a gente sempre entrega bons jogos.”, falou o treinador

O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira (15/9), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço atualmente está quarta posição do Brasileirão, com 36 pontos. Enquanto isso, a Raposa está em segundo, com 44, três atrás do líder Flamengo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost