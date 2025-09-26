26/09/2025
Rossi brilha nos pênaltis e garante classificação do Flamengo

Mesmo com uma atuação pouco inspirada, que culminou com uma derrota de 1 a 0 para o Estudiantes (Argentina) no tempo regulamentar, o Flamengo contou com o brilho do goleiro Rossi para triunfar pelo placar de 4 a 2 na cobrança de pênaltis, na noite desta quinta-feira (25) no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, e garantir a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América.

Agora o Rubro-Negro encontra o Racing (Argentina) nas semifinais da competição.

Com a bola rolando o Flamengo não conseguiu colocar em prática a proposta de jogo de controle das ações por meio do toque de bola. Desta forma, permitiu que o time argentino, que precisava da vitória no tempo regulamentar para continuar vivo na competição, apostasse nos lançamentos para o centroavante Carrillo, que ganhava a maior parte das disputas pelo alto contra a defesa rubro-negra.

Além disso, a equipe do técnico Filipe Luís executava uma marcação frouxa no meio de campo, o que dava espaços para a aproximação dos jogadores adversários.

E a pouca aplicação do Flamengo acabou sendo punida aos 46 minutos do primeiro tempo, quando Nuñez cruzou na área e a bola sobrou para Benedetti, que acertou uma bomba de primeira que morreu no fundo do gol defendido por Rossi.

Na etapa final o time da Gávea ofereceu ainda mais espaços para o Estudiantes, e quase foi desclassificado aos 27 minutos, quando o goleiro Muslera lançou Carrillo, que escorou de cabeça para Benedetti, que ficou livre para avançar e bater por cobertura para vencer o goleiro Rossi. Mas o lance foi invalidado pelo juiz, que, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), confirmou a posição irregular do lateral do time argentino.

Como o placar perdurou até o apito final, a vaga teve que ser definida nas penalidades máximas. E nas cobranças de pênaltis o goleiro Rossi foi decisivo, defendendo os chutes de Ascacíbar e de Benedetti para garantir a vitória por 4 a 2.

Queda do São Paulo

Quem se despediu da competição continental foi o São Paulo. Mesmo contanto com o apoio de um Morumbis lotado, a equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo foi derrotada pelo placar de 1 a 0 pela LDU (Equador).

Precisando de gols após ser derrotado por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final, o São Paulo se lançou ao ataque desde os primeiros movimentos da partida. Mas esbarrou nas boas defesas do goleiro adversário. E aos 40 minutos do primeiro tempo a situação se complicou de vez, quando a LDU encaixou rápido contra-ataque que culminou em finalização de Medina para o fundo do gol defendido por Rafael.

Na etapa final o Tricolor continuou tentando na base da vontade, mas se desorganizou e não conseguiu vencer o goleiro Gonzalo Valle. Desta forma a LDU será o adversário do Palmeiras nas semifinais.

