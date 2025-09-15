Ruas de Epitaciolândia serão pavimentadas após articulação de Coronel Ulysses

Epitaciolândia está prestes a ganhar um novo ritmo de desenvolvimento com a pavimentação de vias urbanas, garantida por emenda do deputado federal Coronel Ulysses (UB-AC). O recurso, já pago, vai permitir a execução das obras que há anos são aguardadas pelos moradores.

A pavimentação vai reduzir a poeira no período do verão e a lama no período das chuvas, trazendo mais saúde, segurança e valorização imobiliária para as famílias da cidade. Além disso, melhora o tráfego de veículos, favorece o comércio local e atrai novas oportunidades de crescimento para o município.

A pavimentação das vias urbanas será possível graças ao investimento de R$ 990 mil, já pago por meio de emenda.

“Quando uma rua é pavimentada, não é apenas a infraestrutura que muda. É a vida das pessoas que se transforma”, destacou Coronel Ulysses.

Com essa iniciativa, Coronel Ulysses reafirma seu compromisso em garantir melhorias concretas que impactam diretamente a qualidade de vida da população de Epitaciolândia.