Rúben Neves se revolta após revista sugerir romance com esposa de Jota

Rúben Neves, futebolista do Al-Hilal e um dos grandes amigos íntimos de Diogo Jota, ficou indignado com a capa da revista portuguesa TV Guia (foto em destaque), que sugere que um romance entre ele e a viúva do ex-jogador do Liverpool, Rute Cardoso. O atacante morreu recentemente, aos 28 anos, durante um acidente de carro na Espanha.

“Boa tarde. Acredito sempre na parte boa das pessoas, já me alertaram para não o fazer, já me enganei, e nunca desejo mal a quem quer que seja. A pessoa que colocou esta foto na capa da revista não merece ser feliz, tal como a escolha da mesma não foi feliz. Eu e a minha mulher, Débora Lourenço, juntos a mais de 11 anos, felizes, com uma família que me deixa orgulhoso, nunca em 11 anos estivemos envolvidos em qualquer polêmica”, iniciou.

“Temos dado o nosso máximo para ajudar a Rute e a família da melhor maneira possível. A escolha desta foto é tão infeliz quanto a pessoa que a escolheu, e a pessoa que a publicou. Respeito que todos têm o seu trabalho, respeito que cada um queira dar o seu melhor, não respeito quem não respeita os outros. Mais uma vez digo, estou orgulhoso da mulher que tenho, da família que tenho. Estamos orgulhosos da Rute, pela força que tem tido, estamos aqui para o que for preciso, ela sabe. Obrigado”, completou.

Confira a reposta de Neves à revista:

Capa da revista

Rúben Neves e Rute: unidos depois da morte. Como a viúva de Diojo Jota se apoia no melhor amigo”, escreveu a revista na capa. A revolta do jogador do Al-Hilal se deu, principalmente, pela imagem fora de contexto com a esposa de Jota.

Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Diogo Jota e André Silva fizeram parte das categorias de base do Porto.

Cristiano Ronaldo Lamenta a morte do jogador

Federação Portuguesa se manifestou pela morte

Liverpool emitiu nota lamentando o falecimento do jogador

Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha

Diogo Jota em partida contra a Alemanha

Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram em trágico acidente de carrio, na Espanha

O acidente

Diogo e seu irmão, André Silva, morreram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na Espanha, na região de Sanabria. O incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal.

De acordo com a Guarda Civil Espanhola, um pneu do carro estourou durante uma ultrapassagem, o que fez com que o veículo do jogador saísse da pista e pegasse fogo.

Segundo a imprensa portuguesa, Diogo Jota teria recebido uma recomendação médica para não viajar de avião, já que tinha passado por uma cirurgia recente no pulmão. A ideia era evitar a pressão exercida em voos, que poderia prejudicar o processo pós-operatório.

Diogo Jota e André Silva estavam a bordo de uma Lamborghini e iriam até a cidade de Santander, na costa norte da Espanha. De lá, pegariam um barco para a Inglaterra, até Portsmouth, no sul do país.