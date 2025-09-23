Rubio não aplaude discurso de Lula em assembleia da ONU

Nova York — O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não aplaudiu ao fim do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na manhã desta terça-feira (23/9).

A fala do presidente brasileiro foi carregada de críticas aos “ataques sem precedentes” contra as instiuições do Brasil. Na segunda-feira, quando a delegação brasileira já estava em Noya York para a ONU, o governo Trump ampliou as sanções em retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos atos antidemocráticos de 8/1.

“Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de duas décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia”, destacou Lula.

Os EUA incluiram Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, e cancelaram os vistos de autoridades como o advogado-geral da União, Jorge Messias.

No dia da condenação de Bolsonaro, Rubio disse que os Estados Unidos responderiam à decisão da Justiça e voltou a falar em “caça-às-bruxas”. Depois das recentes sanções, o chanceler norte-americano acrescentou que a decisão dos EUA deverá servir como “alerta” para aqueles que “ameacem os interesses dos EUA ao proteger e habilitar agentes como Moraes”.

Em discurso, Lula defendeu a decisão do STF em condenar Bolsonaro. Reforçou que o adversário foi “investigado, julgado e resposabilizado pelos seus atos em um processo minucioso”.

“Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso”, ressaltou Lula

Além de Rubio, assistiram ao discurso do petista o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz. Bessent aplaudiu ao fim do discurso, mas Waltz, não.

Lula também abordou temas caros para Rubio. O presidente brasileiro disse ser “inadmissível” que Cuba seja considerado um país “que patrocina o terrorismo”. Rubio é descendente de imigrantes cubanos e tem defendido ações contra o governo. Entre eles o cancelamento de vistos de autoridades associadas ao programa Mais Médicos, incluindo familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.