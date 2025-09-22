Rumo à Sapucaí! Confira primeiros passos de Virginia Fonseca nas aulas de samba

O samba está vindo pro pé! A professora de samba Luciene Santinha compartilhou registros das primeiras aulas de dança de Virginia Fonseca, de olho no Carnaval 2026. A influenciadora, que será rainha de bateria da Grande Rio, mostrou desenvoltura em seus passos iniciais para se jogar na avenida.

No último sábado (20/9), Virginia já deu uma prévia do que vem preparando, ao se apresentar na quadra da escola em Duque de Caxias. Misturando samba no pé com passos do TikTok, ela demonstrou entrega e emoção, ainda que nervosa no palco.

Virginia treinando para o Carnaval 2026 Reprodução Virginia treinando para o Carnaval 2026 Reprodução Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande Rio Reprodução: Instagram/@virginia Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande Rio Reprodução: Instagram/@virginia Virginia assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio, que Paolla Oliveira ocupou até 2024 Portal LeoDias

Para Santinha, o mais importante é a autenticidade: cada movimento, quando feito com alegria, também se transforma em samba.

A parceria entre as duas começou em junho e vem se intensificando, com a professora acompanhando a influenciadora até em viagens para manter os treinos. Além de elogiar o esforço da aluna, Santinha destacou que Virginia já é considerada parte da família Grande Rio e lembrou que, na escola, todas as mulheres — das baianas às passistas — reinam com brilho e força em uma grande coroa coletiva.