Rússia abateu 221 drones ucranianos que atacaram regiões do país

A Rússia foi alvo de um ataque de drones em larga escala nesta sexta-feira (12/9). Moscou e a região de Leningrado estão entre as áreas afetadas. As defesas aéreas do país interceptaram 221 aeronaves ucranianas não tripuladas em diversas regiões, de acordo informações do jornal The Kyvi Independent.
O atentado incendiou um navio no Porto de Primorsk e uma instalação da Lukoil em Smolensk. Entretanto, o fogo foi extinto e não há risco de inundação ou vazamento de óleo. Primorsk é considerado o maior porto russo de carregamento de petróleo no Mar Báltico.
Cerca de 30 drones foram abatidos sobre o Oblast de Leningrado, disse o governador Alexander Drozdenko. Moradores da região relataram que a ação foi uma das maiores na região desde o início da guerra, em 2022.
Destroços caíram em diversos locais em Tosno, uma cidade próxima a São Petersburgo, mas não causaram vítimas ou danos, afirmou Drozdenko. Fragmentos também desmoronaram em outras vilas da região, incluindo Vsevolozhsk, Pokrovskoye e Uzmino.
A ameaça dos drones na região forçou ainda o fechamento do Aeroporto Pulkovo de São Petersburgo. Quase 50 voos foram interrompidos ou cancelados, segundo o jornal.
As aeronaves não tripuladas também atingiram a capital russa. Pelo menos nove foram abatidos perto de Moscou, esclareceu o prefeito Sergey Sobyanin.
Sobyanin explicou no Telegram que equipes de emergência estavam a caminho do local onde os destroços do drone caíram. Mas não forneceu detalhes sobre onde foram abatidos nem sobre quaisquer danos.
Os militares ucranianos não comentaram o ataque.