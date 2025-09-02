Rússia agradece Índia por resistir à pressão comercial dos EUA

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, agradeceu a Índia por não ceder à pressão comercial dos Estados Unidos e manter o compromisso com os princípios do livre comércio, nesta terça-feira (2/9), após o encontro das delegações russa e indiana na cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX). Em agosto, Washington havia anunciado novas tarifas sobre produtos indianos em retaliação à continuidade das compras de petróleo russo por Nova Déli.

“Todos sabem que o presidente Trump fez mais do que ameaçar impor altas tarifas de importação sobre produtos de vários países parceiros comerciais da Rússia. Tais tarifas foram efetivamente impostas, por exemplo, à Índia, que é nossa parceira estratégica privilegiada e uma grande consumidora de produtos russos, particularmente hidrocarbonetos. Valorizamos o fato de Nova Déli não ter cedido à pressão e mantido seu compromisso com os princípios do livre comércio”, disse Lavrov.

A declaração de Lavrov ocorre poucos dias após o presidente da China, Xi Jinping, propor a criação da Iniciativa de Governança Global (IGG), apresentada como alternativa a um sistema internacional que Pequim considera marcado pelo hegemonismo e pelo protecionismo ocidentais, com a Rússia e a Índia alinhadas à iniciativa.

Na ocasião, Xi posou de mãos dadas com Vladimir Putin e Narendra Modi, simbolizando a tentativa de Moscou, Pequim e Nova Déli de alinharem posições frente às pressões dos EUA. Foi a primeira vez em sete anos que o premiê indiano visitou a China, em um gesto diplomático que indica esforços de aproximação, apesar das históricas disputas fronteiriças.

Encontro em Moscou

Em agosto, durante um encontro na capital russa entre o assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, os países reforçaram a parceria estratégica, mesmo em meio à pressão norte-americana.

Shoigu afirmou que Rússia e Índia estão comprometidas em cooperar para construir uma ordem internacional “mais justa e sustentável” e combater ameaças comuns. Já Doval destacou a importância da relação bilateral e manifestou expectativa de receber o presidente Vladimir Putin na Índia.

Pressão de Washington

No início de agosto, o presidente norte-americano, Donald Trump, elevou as tarifas de importação sobre produtos indianos de 25% para 50%. Segundo ele, a medida é uma resposta direta à manutenção das compras indianas de petróleo russo, apesar dos alertas de Washington.

A decisão foi interpretada como a pior crise recente nas relações entre EUA e Índia.

À época, o Kremlin classificou a medida como “pressão comercial ilegal” e defendeu o direito de Nova Déli em manter uma política externa independente.