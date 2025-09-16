Rússia e Belarus pretendem usar armas nucleares em exercício militar

Rússia e Belarus pretendem utilizar armas nucleares, assim como o sistema de míssil hipersônico Oreshnik, durante o exercício militar Zapad 2025. A informação foi confirmada nesta terça-feira (16/9).

De acordo com o Ministério da Defesa de Belarus, a previsão é de que sejam empregadas armas nucleares não estratégicas — que têm menor potência do que as capazes de destruir cidades inteiras — durante a atividade. O mesmo tipo de armamento foi transferido da Rússia para o país liderado por Aleksandr Lukashenko em 2023.

O exercício militar entre os dois países ocorre em meio a uma nova onda de tensão na Europa, envolvendo diretamente países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No início do mês, cerca de 19 drones da Rússia invadiram o espaço aéreo da Polônia, que abateu quatro das aeronaves não tripuladas com a ajuda de aliados da Otan. Participaram da ação forças da Itália, Holanda e Alemanha.

O mesmo tipo de incidente também foi registrado na Romênia, uma das 32 nações que compõem a aliança militar do ocidente.

Apesar de a Rússia negar ter invadido o espaço aéreo dos dois países, o caso criou um sinal de alerta na Otan. Como resposta, a aliança anunciou a Operação Sentinela Oriental, cujo objetivo é reforçar a presença militar em países como Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária.