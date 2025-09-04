Rússia envia ajuda ao Afeganistão após terremoto que matou 2 mil

Um avião Il-76 do Ministério de Emergências da Rússia decolou do aeroporto de Zhukovsky nesta quinta-feira (5/9) com 20 toneladas de alimentos destinados ao Afeganistão, atingido por um terremoto devastador. Esta é a primeira entrega de ajuda humanitária russa ao país, com novos voos programados nos próximos dias, segundo o ministério.

O Afeganistão vem enfrentando uma série de terremotos nas montanhas Hindu Kush. No fim de agosto, um abalo de magnitude 6,2 destruiu vilarejos inteiros na região de Asadabad, no leste do país, bloqueando estradas e interrompendo linhas de comunicação. Até agora, mais de 2.200 pessoas morreram e cerca de 3.600 ficaram feridas. No dia 2 de setembro, outro tremor de magnitude 5,5 atingiu a mesma área.

O tremor arrasou várias vilas na província de Kunar, informou o Talibã, que governa o país desde 2021, quando os Estados Unidos deixaram a região. Após o primeiro e mais forte, ao menos outros cinco tremores aconteceram na região, onde é comum a ocorrência de terremotos.

Nesta quinta-feira um novo tremor de magnitude 6,3 foi registrado próximo a Jalalabad, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontou magnitude de 6,0.

O abalo foi sentido também na Índia, Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão e China. Até o momento não há relatos de mortos ou feridos no novo tremor.

Terremoto de magnitude 6,0 atingiu região montanhosa do leste do Afeganistão, deixando milhares de feridos

Terremoto no Afeganistão

Ajuda humanitária russa

O envio da ajuda russa ocorre sob ordens do presidente Vladimir Putin e foi confirmado pelo Ministério de Emergências.

O avião transporta alimentos básicos e a expectativa é de que mais voos sigam nos próximos dias para reforçar a assistência. A entrega se soma a esforços internacionais para atender as comunidades afetadas, especialmente em regiões de difícil acesso, onde operações de resgate enfrentam obstáculos devido ao terreno montanhoso.