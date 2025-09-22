Sabesp amplia tempo de redução da pressão da água nesta segunda (22/9)

A Sabesp amplia a partir desta segunda-feira (22/9) o horário de redução da pressão da água na Grande São Paulo, que passa agora a valer das 19h até as 5h.

A medida tem como objetivo economizar o abastecimento, visto o baixo nível dos reservatórios e a previsão de pouca chuva para os próximos dias.

Desde o dia 27 de agosto, a pressão da água na região metropolitana reduzia todos os dias das 21h até 5h. A medida, segundo a empresa, segue uma recomendação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

Também haverá gerenciamento da pressão durante o dia, para evitar que bairros mais altos e mais afastados do centro não sofram com a falta de água à noite toda.

“A Sabesp ressalta que imóveis que possuem suas instalações conectadas à caixa-d’água devem sentir menos os efeitos da redução de pressão e lembra ainda a importância do uso consciente da água por toda a população”, afirma a companhia em nota.

Como funciona a redução de pressão