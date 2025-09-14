Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após internação

A apresentadora Sabrina Sato revelou, nesse sábado (13/9), detalhes sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal, que teve alta após 25 dias de internação. Omar precisou de uma cirurgia de emergência em agosto.

Sabrina revelou à Quem que precisou cancelar uma viagem para a Austrália, onde veria o marido correr uma maratona. “O Nicolas tinha preparado uma surpresa para mim e para a Zoe, comprado passagem para as duas, tinha visto hotel, estava tudo direitinho. Meu pai deu uma piorada na época e a gente acabou ficando”.

“Depois foi bom, porque ele melhorou no dia em que o Nicolas ganhou a corrida. Foi uma emoção dupla”, contou.

Segundo a apresentadora, o pai agora se recupera em casa: “Ele mora na mesma rua que a gente, então conseguimos visitá-lo todo dia. Vou eu e minha mãe. A gente está cuidando”, disse.

“Vou lá fazer uma massagem nele, um carinho, um cheiro e aí ele vai melhorando cada vez mais. A Zoe também está indo todo dia lá”, acrescentou.