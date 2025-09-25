Sabrina Sato diz que sente saudade de comandar programa de auditório

25/09/2025
A apresentadora Sabrina Sato estreia na próxima terça-feira (30/9) seu novo programa no GNT. Chamado Sua Maravilhosa, a atração também estará disponível no streaming Globoplay e vai homenagear mulheres com trajetórias emocionantes. A esposa de Nicolas Prattes, no entanto, não escondeu a saudade que sente de ter um programa próprio de auditório

Na manhã desta quinta-feira (25/9), Sabrina Sato participou de uma coletiva de imprensa virtual, falou dos desafios do novo programa e também relembrou alguns momentos de sua carreira. À coluna Fabia Oliveira, a apresentadora revelou que sente saudade de comandar um programa próprio na TV aberta em vez de apenas formatos fechados.

“Amo programa de auditório”, afirmou a apresentadora. “Quando estava no Saia Justa, eu apresentava como se tivesse falando com uma plateia, tive que diminuir um pouco o tom”, brincou.

Para quem não lembra, Sabrina Sato comandou um programa de auditório entre 2014 e 2019 na Record, após sua saída do Pânico. Ela assumiu o Programa da Sabrina, uma atração exibida aos sábados à noite que misturava quadros de humor, reportagens, entrevistas e shows musicais.

Parceria

As mudanças, no entanto, fazem parte da vida, destacou Sabrina Sato, que disse não sentir, necessariamente, falta de comandar esse tipo de atração, mas sim saudade. “Mas vou acompanhando a mudança da TV, da internet. Sinto saudade, mas de algo bom que fica. Não sei se sinto falta, mas sinto saudade. Gosto de estar fazendo sempre algo atual”, reforçou.

Sabrina, no entanto, agradeceu a parceria com o GNT. “Sou muito feliz no GNT, na Globo. É uma empresa que me abraçou. Eu passei por um momento muito difícil recentemente, com o câncer do meu pai, e recebi muito apoio na casa”, disse a apresentadora, que já comandou vários projetos no canal, como o Sobre Nós Dois, com Marcelo Adnet, e o Saia Justa.

Sua Maravilhosa

O novo programa comandado por Sabrina Sato, no entanto, vai mostrar a famosa de um jeito diferente. Na atração, ela se transforma em cinco personagens irreconhecíveis (com direito a peruca, próteses e até dentaduras) para descobrir e contar histórias reais de mulheres anônimas.

Ao longo dos 10 episódios, Sabrina conhece mulheres com trajetórias emocionantes que estão passando por um momento importante em suas vidas. Elas serão homenageadas por familiares ou amigos que entram em cena como cúmplices da apresentadora para preparar um presente inesquecível. Os episódios vão ao ar sempre às terças, a partir das 22h45.

