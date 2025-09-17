Saia do básico: aprenda receita de bife ao molho de vinho e cogumelos

Sair da rotina na cozinha nem sempre exige ingredientes difíceis ou técnicas complicadas. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma boa frigideira quente, atenção ao ponto do bife e um molho que surpreende.
Foi com essa proposta que a chef Adriana Oliveira, do Ateliê da Cozinha Gastronomia, compartilhou ao Metrópoles sua versão do bife ao molho de vinho e cogumelos, uma receita que equilibra sofisticação e praticidade.
“Não é só fazer a carne, é respeitar o processo. O calor certo, o momento de colocar os ingredientes… Tudo faz diferença no sabor final”, explica a chef Adriana Oliveira.
A escolha da carne é o primeiro passo. Filé mignon ou alcatra são as opções indicadas por Adriana
Confira abaixo o passo a passo para preparar um delicioso bife ao molho de vinho e cogumelos, seguindo as instruções da chef Adriana Oliveira:
Receita de bife ao molho de vinho e cogumelos
Ingredientes
- 4 bifes de carne (filé mignon ou alcatra)
- Sal e pimenta (use sempre sal de parrilha para temperar a carne)
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de manteiga (só coloque o azeite e a manteiga depois de ter colocado a carne na frigideira bem quente)
Molho
- 1 xícara de vinho tinto
- 1 xícara de cogumelos frescos picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
- Tempere os bifes com sal e pimenta.
- Aqueça bem a frigideira e coloque a carne.
- Em seguida, adicione o azeite e a manteiga. Se desejar, acrescente um ramo de alecrim e uma folha de sálvia para aromatizar.
- Sele os bifes, vire apenas uma vez e cozinhe de acordo com o ponto desejado.
- Retire da frigideira e reserve.
- Na mesma frigideira, acrescente a manteiga e refogue os cogumelos até que fiquem macios.
- Adicione o vinho tinto e deixe cozinhar até reduzir pela metade.
- Junte a farinha de trigo e mexa bem, cozinhando por mais 1 minuto para encorpar o molho.
- Sirva os bifes com o molho de vinho e cogumelos.
A chef sugere acompanhar com batatas assadas ou arroz branco
Dicas de ouro
- Sempre aqueça bem a frigideira antes de colocar a carne.
- Vire o bife apenas uma vez e respeite o tempo de selagem: cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, dependendo da espessura.
- Use vinho de boa qualidade.
- Ervas como alecrim e sálvia combinam perfeitamente com o preparo.
- Batatas assadas ou arroz branco são boas opções de acompanhamento.
“Cozinhar é um gesto de carinho. Quando você presta atenção nos detalhes, até um bife vira um prato inesquecível”, conclui a chef Adriana Oliveira.