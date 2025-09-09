Saiba como será o concurso com mais de 2 mil vagas para a PM de SP

O concurso público para para 2.200 vagas de soldado 2ª classe da Polícia Militar de São Paulo tem inscrições abertas até 23 de outubro no site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 85.

A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 5.055,53.

Requisitos para participar do concurso

Ter nível médio de escolaridade.

Idade entre 17 e 30 anos.

Estar em dia com os certificados eleitorais e militares.

Ter altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens.

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”.

Leia também

Para ingressar na PM, os candidatos ainda deverão passar por seis etapas dentro do processo seletivo.

O concurso prevê seis etapas

1) Exames de Conhecimentos, que serão divididos em prova objetiva (parte I) e prova dissertativa (parte II).

2) Exames de aptidão física.

3) Exame de saúde.

4) Exame psicológicos.

5) Avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade.

6) Análise de documentos.

A prova objetiva engloba questões de língua portuguesa e interpretação de texto, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções de administração pública. A prova dissertativa será composta de uma redação, na qual se espera que o candidato produza uma dissertação. As duas provas têm data prevista para realização em 30 de novembro, no período da tarde.

Serão convocados para prosseguirem nas demais etapas do concurso público os 16.000 candidatos que obtiverem a melhor classificação nos exames de conhecimentos.