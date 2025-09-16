O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (16/9), em primeiro e segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. O placar ficou em 344 votos a favor e 133 contrários.
O texto prevê que qualquer investigação ou prisão de parlamentares só poderá ocorrer com autorização do Congresso. A proposta também determina que presidentes nacionais de partidos com representação no Parlamento sejam julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Com a aprovação na Câmara, proposta segue para análise do Senado.
Saiba como votou cada deputado no 2º turno da PEC da Blindagem:
AJ Albuquerque (PP-CE) -sim
Acácio Favacho (MDB-AP) -sim
Adail Filho (Republicanos-AM) -sim
Adilson Barroso (PL-SP) -sim
Adolfo Viana (PSDB-BA) -sim
Adriana Ventura (Novo-SP) -não
Adriano do Baldy (PP-GO) -sim
Aécio Neves (PSDB-MG) -não
Afonso Hamm (PP-RS) -sim
Afonso Motta (PDT-RS)
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) -sim
Airton Faleiro (PT-PA) -não
Alberto Fraga (PL-DF) -sim
Albuquerque (Republicanos-RR) -sim
Alceu Moreira (MDB-RS) -sim
Alencar Santana (PT-SP) -não
Alex Manente (Cidadania-SP) -sim
Alex Santana (Republicanos-BA)
Alexandre Guimarãe (MDB-TO) -sim
Alfredinho (PT-SP) -sim
Alfredo Gaspar (União-AL)
Alice Portugal (PCdoB-BA) -não
Aliel Machado (PV-PR) -sim
Aline Gurgel (Republicanos-AP) -sim
Allan Garcês (PP-MA) -sim
Altineu Côrtes (PL-RJ) -sim
Aluisio Mendes (Republicanos-MA) -sim
Amanda Gentil (PP-MA) -sim
Amaro Neto (Republicanos-ES) -sim
Amom Mandel (Cidadania-AM) -não
Ana Paula Leão (PP-MG) -sim
Ana Paula Lima (PT-SC) -não
Ana Pimentel (PT-MG) -não
André Abdon (PP-AP) -sim
André Fernandes (PL-CE) -sim
André Ferreira (PL-PE) -sim
André Figueiredo (PDT-CE) -sim
Andreia Siqueira (MDB-PA) -sim
Antônia Lúcia (Republicanos-AC) -sim
Antonio Andrade (Republicanos-TO) -sim
Antonio Brito (PSD-BA) -não
Antonio Carlos R. (PL-SP) -sim
Antônio Doido (MDB-PA) -sim
Any Ortiz (Cidadania-RS) -sim
Arlindo Chinaglia (PT-SP) -não
Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) -sim
Arthur Lira (PP-AL) -sim
Arthur O. Maia (União-BA) -sim
Átila Lins (PSD-AM) -não
Átila Lira (PP-PI) -sim
Augusto Coutinho (Republicanos-PE) -sim
Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) -sim
Bacelar (PV-BA) -sim
Baleia Rossi (MDB-SP) -não
Bandeira de Mello (PSB-RJ) -não
Bebeto (PP-RJ) -sim
Benedita da Silva (PT-RJ) -não
Benes Leocádio (União-RN) -sim
Beto Pereira (PSDB-MS) -sim
Beto Richa (PSDB-PR) -sim
Bia Kicis (PL-DF) -sim
Bibo Nunes (PL-RS) -sim
Bohn Gass (PT-RS) -não
Bruno Farias (Avante-MG) -sim
Bruno Ganem (Podemos-SP) -sim
Caio Vianna (PSD-RJ) -não
Camila Jara (PT-MS)
Cap. Alberto Neto (PL-AM) -sim
Capitão Alden (PL-BA) -sim
Capitão Augusto (PL-SP)
Carla Dickson (União-RN) -sim
Carlos Gaguim (União-TO) -sim
Carlos Jordy (PL-RJ) -sim
Carlos Sampaio (PSD-SP) -não
Carlos Veras (PT-PE) -não
Carlos Zarattini (PT-SP) -não
Carol Dartora (PT-PR)
Caroline de Toni (PL-SC) -sim
Castro Neto (PSD-PI) -sim
Cb Gilberto Silva (PL-PB) -sim
Cel. Chrisóstomo (PL-RO) -sim
Célia Xakriabá (PSol-MG) -não
Célio Silveira (MDB-GO) -sim
Célio Studart (PSD-CE) -não
Celso Russomanno (Republicanos-SP) -sim
Cezinha Madureira (PSD-SP) -sim
Charles Fernandes (PSD-BA) -não
Chico Alencar (PSol-RJ) -não
Chris Tonietto (PL-RJ) -sim
Clarissa Tércio (PP-PE) -sim
Claudio Cajado (PP-BA) -sim
Cleber Verde (MDB-MA) -sim
Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) -não
Cobalchini (MDB-SC) -sim
Coronel Assis (União-MT) -sim
Coronel Fernanda (PL-MT) -sim
Coronel Meira (PL-PE) -sim
Coronel Ulysses (União-AC) -sim
Covatti Filho (PP-RS) -sim
Cristiane Lopes (União-RO) -não
Da Vitoria (PP-ES) -sim
Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)
Daiana Santos (PCdoB-RS) -não
Dal Barreto (União-BA) -sim
Damião Feliciano (União-PB) -sim
Dandara (PT-MG)
Dani Cunha (União-RJ) -sim
Daniel Agrobom (PL-GO) -sim
Daniel Almeida (PCdoB-BA) -não
Daniel Barbosa (PP-AL) -não
Daniel Freitas (PL-SC) -sim
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) -não
Daniela Reinehr (PL-SC) -sim
Daniela Waguinho (União-RJ) -não
Danilo Forte (União-CE) -sim
Danrlei (PSD-RS) -sim
David Soares (União-SP) -sim
Dayany Bittencourt (União-CE) -sim
Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) -sim
Del. Adriana A. (PT-GO) -não
Del. Bruno Lima (PP-SP) -não
Del. Éder Mauro (PL-PA) -sim
Del. Fabio Costa (PP-AL) -sim
Del. Matheus L. (União-PR) -sim
Delegada Ione (Avante-MG) -sim
Delegada Katarina (PSD-SE) -não
Delegado Bilynskyj (PL-SP) -sim
Delegado Caveira (PL-PA) -sim
Delegado Marcelo (União-MG) -sim
Delegado Palumbo (MDB-SP) -não
Delegado Ramagem (PL-RJ) -sim
Delegado da Cunha (PP-SP) -sim
Denise Pessôa (PT-RS) -não
Detinha (PL-MA) -sim
Diego Andrade (PSD-MG) -sim
Diego Coronel (PSD-BA) -sim
Diego Garcia (Republicanos-PR) -sim
Dilceu Sperafico (PP-PR) -sim
Dilvanda Faro (PT-PA) -sim
Dimas Fabiano (PP-MG) -sim
Dimas Gadelha (PT-RJ) -não
Domingos Neto (PSD-CE)
Domingos Sávio (PL-MG) -sim
Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) -não
Douglas Viegas (União-SP) -não
Doutor Luizinho (PP-RJ) -sim
Dr Fernando Máximo (União-RO) -sim
Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) -sim
Dr. Francisco (PT-PI) -sim
Dr. Frederico (PRD-MG) -sim
Dr. Ismael Alexand (PSD-GO) -sim
Dr. Jaziel (PL-CE) -sim
Dr. Luiz Ovando (PP-MS) -sim
Dr.Zacharias Calil (União-GO) -sim
Dra. Alessandra H. (MDB-PA) -sim
Duarte Jr. (PSB-MA) -não
Duda Ramos (MDB-RR) -sim
Duda Salabert (PDT-MG) -não
Eduardo Velloso (União-AC) -sim
Eduardo da Fonte (PP-PE) -sim
EduardoBolsonaro (PL-SP)
Elcione Barbalho (MDB-PA)
Eli Borges (PL-TO) -sim
Elmar Nascimento (União-BA) -sim
Ely Santos (Republicanos-SP) -sim
Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) -não
Emidinho Madeira (PL-MG)
Enf. Ana Paula (Podemos-CE) -sim
Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) -não
Eriberto Medeiros (PSB-PE) -sim
Erika Hilton (PSol-SP) -não
Erika Kokay (PT-DF) -não
Eros Biondini (PL-MG) -sim
Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) -sim
Evair de Melo (PP-ES) -sim
Fábio Macedo (Podemos-MA) -sim
Fabio Reis (PSD-SE) -não
Fabio Schiochet (União-SC) -sim
Fábio Teruel (MDB-SP) -sim
Fausto Pinato (PP-SP) -sim
Fausto Santos Jr. (União-AM) -sim
Felipe Becari (União-SP) -sim
Felipe Carreras (PSB-PE) -sim
Felipe Francischin (União-PR) -sim
Félix Mendonça Jr (PDT-BA) -sim
Fernanda Pessôa (União-CE) -sim
FernandaMelchionna (PSol-RS) -não
Fernando Coelho (União-PE) -sim
Fernando Mineiro (PT-RN) -não
Fernando Monteiro (Republicanos-PE) -sim
Fernando Rodolfo (PL-PE) -sim
Filipe Barros (PL-PR) -sim
Filipe Martins (PL-TO) -sim
Flávia Morais (PDT-GO) -não
Flávio Nogueira (PT-PI) -sim
Florentino Neto (PT-PI) -sim
Franciane Bayer (Republicanos-RS) -sim
Fred Costa (PRD-MG) -sim
Fred Linhares (Republicanos-DF) -sim
Gabriel Mota (Republicanos-RR) -sim
Gabriel Nunes (PSD-BA) -sim
General Girão (PL-RN) -sim
General Pazuello (PL-RJ) -sim
Geovania de Sá (PSDB-SC) -sim
Geraldo Mendes (União-PR) -sim
Geraldo Resende (PSDB-MS) -não
Gervásio Maia (PSB-PB) -sim
Giacobo (PL-PR) -sim
Gilberto Abramo (Republicanos-MG) -sim
GilbertoNascimento (PSD-SP) -sim
Gilson Daniel (Podemos-ES) -não
Gilson Marques (Novo-SC) -não
Gilvan da Federal (PL-ES) -sim
Giovani Cherini (PL-RS) -sim
Gisela Simona (União-MT) -sim
Glauber Braga (PSol-RJ) -não
Greyce Elias (Avante-MG) -sim
Guilherme Boulos (PSol-SP) -não
Guilherme Uchoa (PSB-PE) -sim
Gustavo Gayer (PL-GO) -sim
Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) -sim
Gutemberg Reis (MDB-RJ) -sim
Heitor Schuch (PSB-RS)
Helder Salomão (PT-ES) -não
Helena Lima (MDB-RR) -sim
Helio Lopes (PL-RJ) -sim
Henderson Pinto (MDB-PA) -sim
Hercílio Diniz (MDB-MG) -sim
Hildo Rocha (MDB-MA) -sim
Hugo Leal (PSD-RJ) -sim
Hugo Motta (Republicanos-PB) -sim
Icaro de Valmir (PL-SE)
Igor Timo (PSD-MG) -sim
Ismael (PSD-SC) -sim
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) -sim
Ivan Valente (PSol-SP) -não
Ivoneide Caetano (PT-BA) -não
Iza Arruda (MDB-PE)
Jack Rocha (PT-ES) -não
Jadyel Alencar (Republicanos-PI) -sim
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) -não
Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) -sim
Jefferson Campos (PL-SP) -sim
Jilmar Tatto (PT-SP) -sim
João Cury (MDB-SP) -sim
João Daniel (PT-SE) -não
João Leão (PP-BA)
João Maia (PP-RN) -sim
JoãoCarlosBacelar (PL-BA)
Joaquim Passarinho (PL-PA) -sim
Jonas Donizette (PSB-SP) -sim
Jorge Braz (Republicanos-RJ) -sim
Jorge Goetten (Republicanos-SC) -sim
Jorge Solla (PT-BA) -não
José Airton (PT-CE)
José Guimarães (PT-CE)
José Medeiros (PL-MT) -sim
José Nelto (União-GO) -sim
José Priante (MDB-PA) -sim
José Rocha (União-BA) -sim
Joseildo Ramos (PT-BA) -não
Josenildo (PDT-AP)
Josias Gomes (PT-BA) -não
JosimarMaranhãozi (PL-MA) -sim
Josivaldo JP (PSD-MA) -sim
Juarez Costa (MDB-MT) -não
Julia Zanatta (PL-SC) -sim
Juliana Cardoso (PT-SP) -não
Julio Arcoverde (PP-PI) -sim
Júlio Cesar (PSD-PI) -sim
Julio Cesar Ribeir (Republicanos-DF) -sim
Julio Lopes (PP-RJ) -sim
Juninho do Pneu (União-RJ) -sim
Junio Amaral (PL-MG) -sim
Júnior Ferrari (PSD-PA) -não
Junior Lourenço (PL-MA) -sim
Júnior Mano (PSB-CE) -sim
Juscelino Filho (União-MA) -sim
Keniston Braga (MDB-PA)
Kiko Celeguim (PT-SP) -sim
Kim Kataguiri (União-SP) -não
Lafayette Andrada (Republicanos-MG) -sim
Laura Carneiro (PSD-RJ) -não
Lêda Borges (PSDB-GO) -sim
Lenir de Assis (PT-PR) -não
Leo Prates (PDT-BA) -sim
Leonardo Monteiro (PT-MG) -não
Leônidas Cristino (PDT-CE)
Leur Lomanto Jr. (União-BA) -sim
Lídice da Mata (PSB-BA) -não
Lincoln Portela (PL-MG) -sim
Lindbergh Farias (PT-RJ) -não
Lindenmeyer (PT-RS) -não
Lucas Ramos (PSB-PE) -sim
Lucas Redecker (PSDB-RS) -não
Luciano Alves (PSD-PR) -não
Luciano Amaral (PSD-AL) -sim
Luciano Bivar (União-PE) -sim
Luciano Ducci (PSB-PR) -não
Luciano Vieira (Republicanos-RJ) -sim
Lucio Mosquini (MDB-RO)
Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) -sim
Luis Tibé (Avante-MG) -sim
Luisa Canziani (PSD-PR) -sim
Luiz Carlos Busato (União-RS) -sim
Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) -não
Luiz Carlos Motta (PL-SP) -sim
Luiz Couto (PT-PB) -não
Luiz F. Vampiro (MDB-SC) -sim
Luiz Fernando (PSD-MG) -sim
Luiz Gastão (PSD-CE) -não
Luiz Lima (Novo-RJ) -não
Luiz Nishimori (PSD-PR) -não
Luiz P.O Bragança (PL-SP)
LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) -sim
Luiza Erundina (PSol-SP) -não
Luizianne Lins (PT-CE)
Lula da Fonte (PP-PE) -sim
Magda Mofatto (PRD-GO) -sim
Marangoni (União-SP) -sim
Marcel van Hattem (Novo-RS) -não
Marcelo Álvaro (PL-MG) -sim
Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) -sim
Marcelo Moraes (PL-RS) -sim
Marcio Alvino (PL-SP) -sim
Márcio Biolchi (MDB-RS) -sim
Márcio Honaiser (PDT-MA) -sim
Márcio Jerry (PCdoB-MA) -não
Márcio Marinho (Republicanos-BA) -sim
Marcon (PT-RS) -não
Marcos A. Sampaio (PSD-PI) -sim
Marcos Pereira (Republicanos-SP) -sim
Marcos Pollon (PL-MS) -sim
Marcos Soares (União-RJ) -sim
Marcos Tavares (PDT-RJ) -sim
Maria Arraes (Solidariedade-PE) -não
Maria Rosas (Republicanos-SP) -sim
Maria do Rosário (PT-RS) -não
Mario Frias (PL-SP) -sim
Mário Heringer (PDT-MG) -sim
Mário Negromonte J (PP-BA) -sim
Marreca Filho (PRD-MA) -sim
Marussa Boldrin (MDB-GO) -sim
Marx Beltrão (PP-AL) -sim
Matheus Noronha (PL-CE) -sim
Maurício Carva lho (União-RO) -sim
Mauricio Marcon (Podemos-RS) -sim
Mauricio Neves (PP-SP) -sim
Mauricio do Vôlei (PL-MG) -sim
MauroBenevides Fo. (PDT-CE) -sim
Max Lemos (PDT-RJ) -sim
Meire Serafim (União-AC) -sim
Mendonça Filho (União-PE) -sim
Merlong Solano (PT-PI) -sim
Mersinho Lucena (PP-PB)
Messias Donato (Republicanos-ES) -sim
Miguel Ângelo (PT-MG) -não
Miguel Lombardi (PL-SP) -sim
Mis. José Olimpio (PL-SP) -sim
Misael Varella (PSD-MG)
Moses Rodrigues (União-CE) -sim
Murillo Gouvea (União-RJ) -sim
Murilo Galdino (Republicanos-PB) -sim
Natália Bonavides (PT-RN) -não
Nelinho Freitas (MDB-CE) -sim
Nelson Barbudo (PL-MT) -sim
Nely Aquino (Podemos-MG) -sim
Neto Carletto (Avante-BA) -sim
Newton Cardoso Jr (MDB-MG) -sim
Nicoletti (União-RR) -sim
Nikolas Ferreira (PL-MG) -sim
Nilto Tatto (PT-SP) -não
Odair Cunha (PT-MG) -sim
Olival Marques (MDB-PA) -sim
Orlando Silva (PCdoB-SP) -não
Osmar Terra (PL-RS) -sim
Ossesio Silva (Republicanos-PE) -sim
Otoni de Paula (MDB-RJ) -não
Otto Alencar Filho (PSD-BA) -não
Padovani (União-PR) -sim
Padre João (PT-MG) -não
Pastor Claudio Mar (União-PA) -sim
Pastor Diniz (União-RR) -sim
Pastor Eurico (PL-PE) -sim
Pastor Gil (PL-MA) -sim
Pastor Henrique V. (PSol-RJ) -não
Pastor Isidório (Avante-BA) -não
Patrus Ananias (PT-MG) -não
Pauderney Avelino (União-AM) -sim
Paulão (PT-AL) -não
Paulinho da Força (Solidariedade-SP) -sim
Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) -não
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) -sim
Paulo Azi (União-BA) -sim
Paulo Folletto (PSB-ES) -sim
Paulo Freire Costa (PL-SP) -sim
Paulo Guedes (PT-MG) -sim
Paulo Lemos (PSol-AP) -não
Paulo Litro (PSD-PR) -sim
Paulo Magalhães (PSD-BA) -sim
Paulo Pimenta (PT-RS) -não
Pedro A ihara (PRD-MG) -sim
Pedro Campos (PSB-PE) -sim
Pedro Lucas F. (União-MA) -sim
Pedro Lupion (PP-PR) -sim
Pedro Paulo (PSD-RJ) -sim
Pedro Uczai (PT-SC) -não
Pedro Westphalen (PP-RS) -sim
Pezenti (MDB-SC) -sim
Pinheirinho (PP-MG) -sim
Pompeo de Mattos (PDT-RS)
Pr.Marco Feliciano (PL-SP) -sim
Prof Marcivania (PCdoB-AP) -não
Prof. Reginaldo V. (PV-DF) -não
Professor Alcides (PL-GO) -sim
Professora Luciene (PSol-SP) -não
Rafael Brito (MDB-AL)
Rafael Fera (Podemos-RO) -sim
Rafael Prudente (MDB-DF) -sim
Rafael Simoes (União-MG) -sim
Raimundo Costa (Podemos-BA) -sim
Raimundo Santos (PSD-PA) -sim
Reginaldo Lopes (PT-MG) -não
Reimont (PT-RJ) -não
Reinhold Stephanes (PSD-PR) -sim
Renata Abreu (Podemos-SP) -sim
Renilce Nicodemos (MDB-PA) -sim
Renildo Calheiros (PCdoB-PE) -não
Ribamar Silva (PSD-SP) -não
Ricardo Abrão (União-RJ) -sim
Ricardo Ayres (Republicanos-TO) -sim
Ricardo Barros (PP-PR) -sim
Ricardo Guidi (PL-SC) -sim
Ricardo Maia (MDB-BA) -sim
Ricardo Salles (Novo-SP)
Robério Monteiro (PDT-CE) -sim
Roberta Roma (PL-BA) -sim
Roberto Duarte (Republicanos-AC) -sim
Roberto Monteiro (PL-RJ) -sim
Robinson Faria (PP-RN) -sim
Rodolfo Nogueira (PL-MS) -sim
Rodrigo Estacho (PSD-PR) -sim
Rodrigo Gambale (Podemos-SP) -sim
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) -não
Rodrigo Valadares (União-SE) -sim
Rodrigo da Zaeli (PL-MT) -sim
Rodrigo de Castro (União-MG) -sim
Rogéria Santos (Republicanos-BA) -sim
Rogério Correia (PT-MG) -não
Romero Rodrigues (Podemos-PB) -sim
Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) -sim
Rosana Valle (PL-SP) -sim
Rosangela Moro (União-SP) -não
Rosângela Reis (PL-MG) -sim
Rubens Otoni (PT-GO) -não
Rubens Pereira Jr. (PT-MA) -não
Rui Falcão (PT-SP) -não
Ruy Carneiro (Podemos-PB) -não
Sâmia Bomfim (PSol-SP) -não
Samuel Santos (Podemos-GO) -sim
Samuel Viana (Republicanos-MG) -sim
Sanderson (PL-RS) -sim
Sargento Fahur (PSD-PR) -sim
Sargento Portugal (Podemos-RJ) -sim
Saulo Pedroso (PSD-SP) -não
Sergio Souza (MDB-PR) -sim
Sgt. Gonçalves (PL-RN) -sim
Sidney Leite (PSD-AM) -não
Silas Câmara (Republicanos-AM) -sim
Silvia Cristina (PP-RO) -sim
Silvye Alves (União-GO) -sim
Simone Marquetto (MDB-SP) -sim
Socorro Neri (PP-AC) -não
Soraya Santos (PL-RJ) -sim
Sóstenes Cavalcant (PL-RJ) -sim
Stefano Aguiar (PSD-MG)
Tabata Amaral (PSB-SP) -não
Tadeu Veneri (PT-PR) -não
Talíria Petrone (PSol-RJ) -não
Tarcísio Motta (PSol-RJ) -não
Thiago Flores (Republicanos-RO)
Thiago de Joaldo (PP-SE) -sim
Tiago Dimas (Podemos-TO) -sim
Tião Medeiros (PP-PR) -sim
Tiririca (PL-SP) -sim
ToninhoWandscheer (PP-PR) -sim
Túlio Gadêl ha (Rede-PE) -não
Valmir Assunção (PT-BA) -não
Vander Loubet (PT-MS) -não
Vermelho (PP-PR) -sim
Vicentinho (PT-SP) -não
Vicentinho Júnior (PP-TO) -sim
Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) -sim
Vinicius Gurgel (PL-AP) -sim
Vitor Lippi (PSDB-SP) -não
Waldemar Oliveira (Avante-PE) -sim
Waldenor Pereira (PT-BA) -não
Weliton Prado (Solidariedade-MG) -não
Wellington Roberto (PL-PB) -sim
Welter (PT-PR) -não
Wilson Santiago (Republicanos-PB) -sim
Yandra Moura (União-SE)
Yury do Paredão (MDB-CE) -sim
Zé Adriano (PP-AC) -sim
Zé Neto (PT-BA) -não
Zé Silva (Solidariedade-MG)
Zé Trovão (PL-SC) -sim
Zé Vitor (PL-MG) -sim
ZéHaroldoCathedral (PSD-RR) -não
Zeca Dirceu (PT-PR)
Zezinho Barbary (PP-AC) -sim
Zucco (PL-RS) -sim