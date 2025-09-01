saiba-o-que-ex-piloto-tarso-marques-falou-para-a-pm-antes de ser preso

Quando foi abordado por policiais militares, por volta das 3h deste domingo (31/8), o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, estava com duas mulheres no Lamborghini que ele havia estacionado, com o motor ligado, na pista de rolamento da Ponte Engenheiro Rossi Zuccolo, a Ponte da Cidade Jardim, em uma área de alto padrão da zona oeste paulistana.

Ele foi preso minutos depois, após os PMs constatarem que o ex-piloto dirigia um carro fruto de receptação. Antes disso, os policiais questionaram Tarso sobre o fato de o veículo de luxo estar sem emplacamento.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12

Piloto foi solto após fiança

Divulgação/Polícia Civil 2 de 12

O ex-piloto Tarso Marques grava story após deixar prisão em SP

Reprodução/Instagram 3 de 12

Tarso Marques, ex-piloto de F1

Divulgação/Agência de Notícias da Indústria 4 de 12

Reprodução/ Facbook 5 de 12

Reprodução/Insstagram 6 de 12

Reprodução/ Instagram 7 de 12

Reprodução/ Facebook 8 de 12

Reprodução/ Instagram 9 de 12

Reprodução/ Facebook 10 de 12

Reproudção/ Facebook 11 de 12

Reprodução/ Facebook 12 de 12

Reprodução/ Instagram

O ex-piloto, então, como consta em registros da Polícia Civil, respondeu que “o carro era de exposição e que, por isso, não usava placas”.

Conforme relatado pelos PMs, em depoimento, a justificativa “não fazia sentido” e, por isso, solicitaram as placas do carro, que foram mostradas por Tarso. Ao consultarem o emplacamento, os PMs localizaram um boletim de ocorrência, cuja natureza criminal é de apropriação indébita.

A pesquisa dos policiais também constatou existirem bloqueios administrativos, os quais Tarso afirmou desconhecer.

Além de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso, o Lamborghini Gallardoss usado pelo ex-piloto de Fórmula 1 possui débitos no valor total de R$ 1.330,949,89 e de R$ 2.935,59 em multas municipais, segundo a polícia.

Prisão de ex-piloto em flagrante

Na sequência o ex-piloto foi levado ao 14º DP (Pinheiros), onde foi preso em flagrante e indiciado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Leia também

Após audiência de custódia, ainda nesse domingo, ele foi solto, após pagar fiança de R$ 22 mil estipulada pela Justiça. Ele também terá de cumprir medidas cautelares.

As duas mulheres que estavam com ele no carro de luxo foram liberadas, ainda durante a abordagem, após nenhuma ilegalidade ser constatada contra elas.

“Domingão de sol”

Após ser solto, Tarso publicou vídeos em seu perfil no Instagram minimizando a situação. “Domingão, sol lindo, hora de encontrar com os brothers de novo, vamo lá [sic]”.

Ao volante de outro carro de luxo, com teto solar aberto, Tarso contou que, quando foi parado pela polícia, trafegava pelo mesmo local onde gravava o primeiro vídeo postado após sua soltura. O ex-piloto acrescentou que ele mesmo dirigiu até o pátio o Lamborghini, pertencente à empresa de um cliente, segundo ele.

“O pessoal da polícia [militar] fez o trabalho normal, super legal, tranquilo, mas tive que levar o carro e dirigi. E fui lá. E agora parece que o carro tinha uma pendências de IPVA, multa, e agora parece que uma ação, alguma coisa, do proprietário, ou da empresa do proprietário, não sei. Então, eles autuaram o carro e é isso. Mas tá tudo legal, obrigado. Só não devia ter saído sem placa, né. Na verdade nem sabia que estava sem placa, soube na hora que parou na blitz”, disse.

Veja a declaração de Tarso Marques na íntegra:

Quem é Tarso Marques