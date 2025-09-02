saiba-o-que-motivou-homem-a-incendiar-casa-com-esposa-e-filho-dentro

Uma briga entre pai, mãe e filho por causa de drogas resultou no incêndio da casa da família na tarde desse domingo (31/8), no bairro Pousada da Esperança, em Bauru, interior de São Paulo. O homem de 54 anos foi apontado como autor do incêndio e acabou preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, a esposa e o filho do suspeito contaram à polícia que o homem ficou nervoso após pedir para um dos dois ir buscar drogas e nenhum deles atender ao pedido.

De acordo com o relatado pela esposa do suspeito à polícia, o homem, que é catador de recicláveis e por isso armazena os materiais em casa, jogou gasolina em alguns objetos e ateou fogo.

Por conta das características dos materiais (espumas e plásticos), o incêndio se alastrou rapidamente, atingiu grandes proporções e quase atingiu casas vizinhas. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para a ocorrência.

Pai, mãe e filho foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

A mulher contou que vive em união estável com o suspeito há 30 anos e tem seis filhos com ele. Apenas um deles, de 17 anos, mora com o casal. Durante esse período, ela relatou que já foi ameaçada outras vezes pelo autor e manifestou o desejo pela determinação de medidas protetivas de urgência, principalmente o afastamento do companheiro e a proibição de ele se aproximar dela e de seus familiares.

O jovem de 17 anos também estava no imóvel e manifestou desejo de representar contra o pai, após o ocorrido.

Depoimento do filho do suspeito

O filho do casal, que estava na casa no momento do incêndio, revelou para as autoridades que todos os três presentes no imóvel são usuários de drogas .

. Ele confirmou a história da mãe, dizendo que o pai chegou na casa por volta da hora do almoço e pediu que ele ou a mãe fossem buscar drogas. Após a negativa da dupla, o homem ficou nervoso e disse que iria atear fogo na residência e mataria a esposa e o filho.

e mataria a esposa e o filho. Na sequência, o suspeito foi até o fundo do imóvel, pegou alguns objetos que armazenava em casa e ateou fogo.

O que diz o suspeito

Em depoimento à polícia, o suspeito negou ter ateado fogo no imóvel e ameaçado a esposa e o filho.

Ele contou que, na data do ocorrido, pediu para o filho de 17 anos retirar alguns objetos recicláveis do fundo da casa. Na versão do pai, o jovem teria se recusado e os dois começaram a brigar.

O indiciado afirma que, durante a briga, o adolescente desferiu dois golpes no seu rosto, um golpe em sua barriga e um golpe em suas costas. O homem, então, foi para a frente da casa, onde permaneceu até perceber que alguém havia ateado fogo nos fundo da residência.

Na mesma linha do afirmado pela esposa e pelo filho, o homem conta que o fogo se alastrou rapidamente por conter materiais recicláveis como plástico, madeira e espuma.

Investigação

Inicialmente, a ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, mas após tomar conhecimento de uma possível violência doméstica, a polícia encaminhou o caso para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade e abriu um novo boletim de ocorrência.

Após ouvir os depoimentos, o delegado determinou a prisão em flagrante do suspeito. Ele considerou a versão da esposa digna de credibilidade, visto que foi corroborada pelas declarações do filho, também vítima da ação.

As autoridades ainda pediram a conversão da prisão do suspeito de flagrante para preventiva.