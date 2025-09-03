Saiba o valor do novo salário de César Tralli após assumir o JN

Na última segunda-feira (1º/9), a Rede Globo confirmou a saída de William Bonner do cargo de âncora do Jornal Nacional. Para assumir a bancada do telejornal, a emissora escolheu César Tralli como substituto oficial. Agora, rumores sobre o salário do marido de Ticiane Pinheiro começaram a circular.
Segundo informações divulgadas pelo colunista André Romano, Tralli embolsará cerca de R$ 350 mil por mês a partir de novembro, quando estreia oficialmente no JN. O valor é quase o triplo do que recebia anteriormente pelo comando do Jornal Hoje, de R$ 120 mil.
Leia também
-
Vídeo: César Tralli treina o famoso “boa noite” do Jornal Nacional
-
Natuza Nery é confirmada como substituta de César Tralli
-
“Orgulho e alegria”, diz Ticiane sobre ida de César Tralli para o JN
-
Ao vivo, William Bonner revela por que decidiu sair do Jornal Nacional
César Tralli treina o famoso “boa noite” do Jornal Nacional
Após ser anunciado como o novo apresentador do telejornal da TV Globo, César Tralli apareceu no Instagram de Fred Bruno e “treinou” o famoso “boa noite” da bancada do JN.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Cesar Tralli revela que substituirá Bonner no JN e expõe motivo. Veja!
Reprodução2 de 6
César Tralli treina o famoso “boa noite” do Jornal Nacional
Instagram/Reprodução3 de 6
César Tralli e Ticiane Pinheiro
Instagram/Reprodução4 de 6
O apresentador César Tralli
Instagram/Reprodução5 de 6
O apresentador César Tralli
6 de 6
César Tralli
Reprodução/TV Globo
“Vamos testar, como está o boa noite?”, quis saber o ex-BBB. Como resposta, o jornalista afirmou: “Por enquanto é boa tarde. Daqui a um tempo vai ser um boa noite”, afirmou ele, que apresenta o Jornal Hoje.
Em seguida, o marido de Ticiane Pinheiro e o colega de emissora caíram na gargalhada: “‘Boa noite’ aprovado! Brilha muito lá, César Tralli”, escreveu ele na legenda.