saiba-onde-assistir-o-agente-secreto-a-partir-desta-quinta-(18/9)

O Agente Secreto será exibido em três salas de cinema do Brasil para se tornar elegível ao Oscar. O longa de Kleber Mendonça Filho foi o escolhido para representar o país na maior premiação de cinema do mundo.

O filme terá sessões a partir desta quinta-feira (18/9) em Salvador (Cine Glauber Rocha), Recife (Cinema da Fundaj) e Curitiba (Cine Passeio).

Maria Fernanda Candido em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto é destaque no Festival de Cinema

Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas exige que os filmes tenham passado ao menos uma semana em exibição (sete dias consecutivos) nos cinemas do país de origem para concorrer ao Oscar.

Conforme as regras, o filme selecionado deve ser lançado primeiramente no país de origem, com exibição iniciada entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025.

No entanto, o lançamento oficial em todo o país está marcado para 6 de novembro. Até lá, O Agente Secreto continuará sendo exibido em sessões especiais e festivais do mundo inteiro.

Equipe de O Agente Secreto no tapete vermelho do Festival de Cannes

Sobre o filme

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Além de Wagner, a obra de Kleber Mendonça Filho também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estreou no Festival de Cannes, em 18/5

