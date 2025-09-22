Saiba onde estão as integrantes do “Dream Academy” que não entraram no Katseye

O Katseye é um dos grandes fenômenos pop de 2025. Além de hits como “Gnarly” e “Gabriela”, as seis artistas estão na boca do povo por estarem em todo lugar. Propaganda de jeans, Lollapalooza Brasil 2026, Coachella 2026 e, claro, o reality “Pop Star Academy”, da Netflix. Longe dos holofotes, as outras participantes do programa seguiram a vida sem entrar na banda, mesmo com carinho do público, incluindo a brasileira Samara.

Confira onde estão as participantes mais queridas do Dream Academy que não entraram no Katseye:

Veja as fotos Abrir em tela cheia Samara Siqueira é carioca e está confirmada em novo grupo de K-pop da Hybe Divulgação Lexie estará na nova girlband da Hybe com a Geffen Records Divulgação Emily estará na nova girlband da Hybe com a Geffen Records Divulgação Adéla foi destaque no Dream Academy e agora brilha em carreira solo Divulgação Naisha foi outra brasileira a participar do Dream Academy Netflix Marquise quase entrou no Katseye Divulgação Ezrela era participante destaque no Dream Academy Divulgação Voltar

Samara, Lexie e Emily

Apesar de não terem entrado no Katseye, a brasileira Samara, a americana Emily e a sueca Lexie entraram na formação da nova banda que será montada pela Hybe e Geffen Records. Com o nome de “Prelude: The Final Piece”, o projeto ainda vai contar com uma nova recruta do Japão.

Adéla

Natural da Eslováquia, a cantora foi uma das primeiras eliminadas no reality da Netflix, apesar do enorme reconhecimento dos seus talentos na dança e no canto. A artista foi a primeira a se arriscar em carreira solo e já tem causado barulho na indústria.

Sob a batuta da Universal Music, Adéla lançou o EP “The Provocateur” em agosto deste ano, com um repertório repleto de canções pop mais densas e pesadas. Com som similar ao de Christina Aguilera e Kim Petras, a eslovaca é uma das grandes promessas do pop alternativo.

Naisha

A outra brasileira do elenco do Dream Academy causou em sua participação. Em uma eliminação polêmica, Naisha não seguiu adiante com as outras participantes a ponto de nem entrar no top 20. Porém, com a visibilidade, a jovem ganhou oportunidades no showbusiness.

Ela já atuou como dançarina da girlband britânica Flo, e também já fez comerciais para mara marcas como a Nike.

Ezrela

Diferente de Naisha, a neozelandesa não permaneceu buscando um lugar ao sol no showbusiness. Apesar de ter ficado no top 10 final do reality, hoje Ezrela vive uma vida mais tranquila, apesar de bons números nas redes sociais, onde ainda faz trends no TikTok e publica vídeos de coreografias.

Marquise

A tailandesa bateu na trave de entrar no grupo, encerrando sua participação no top 10. Atualmente, Marquise foca em vídeos de coreografia nas redes sociais, principalmente no TikTok, onde acumula mais de 350 mil seguidores e 8 milhões de curtidas.

Apesar de não ser do Katseye, a artista mantém relação próxima com as integrantes, principalmente com Sophia.