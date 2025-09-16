saiba-os-motivos-que-levaram-bolsonaro-a-ir-para-o-hospital

Uma crise de soluço, vômitos e uma queda de pressão arterial levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao hospital nesta terça-feira (16/9). Ele deixou a sua casa nesta terça no Jardim Botânico, em Brasília (DF), onde cumpre prisão domiciliar desde agosto, em um comboio acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro foi levado ao hospital DF Star, onde no domingo (14/9) passou por exames e um procedimento dermatológico para retiradas de manchas da pele. Nos exames, foi constatado uma anemia por “má alimentação” e resquícios de uma pneumonia. A equipe médica havia classificado a saúde do ex-presidente como “frágil”.

Condenação na Primeira Turma do STF

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou, por quatro votos a um, Bolsonaro e outro sete réus na ação penal da trama golpista. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de estado.

A pena fixada foi de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. No entanto, a execução da pena só deve feita depois do trânsito em julgado do processo.

Além de golpe de estado, Bolsonaro foi condenado por outros quatro crimes: tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Desde 4 de agosto, 0 ex-presidente está em prisão domiciliar por determinação de Moraes. No entanto, a prisão nesse caso se deu por descumprimento de medidas cautelares anteriores, como o uso de redes sociais por meio de terceiros.